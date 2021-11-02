https://ria.ru/20211102/samolet-1757435304.html

Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 11 самолетов

Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 11 самолетов - РИА Новости, 02.11.2021

Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 11 самолетов

Одиннадцать из 33 самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:39

2021-11-02T18:39

2021-11-02T18:43

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новости - туризм

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Одиннадцать из 33 самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Ранее сообщалось, что аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял 33 самолета девяти авиакомпаний, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды."Вылетели 11 из 33 самолетов, идёт регистрация ещё на три рейса", - сообщили агентству в пресс-службе воздушной гавани.Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают о том, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие удобств. Правительство Нижегородской области готово оказать помощь пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта имени Чкалова и разместить людей в гостиницах. Нижегородское региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что готово оказать консультации и помощь в составлении претензий к автоперевозчику пассажирам самолетов, вынужденно севших в Нижнем Новгороде в связи с задержками рейсов из-за погодных условий в Москве.

https://ria.ru/20211102/samolet-1757431607.html

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нижегородская область, москва, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм