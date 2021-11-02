https://ria.ru/20211102/samolet-1757434842.html

Самолет Wizz Air, приземлившийся в Киеве, вернулся в Будапешт

Самолет Wizz Air, приземлившийся в Киеве, вернулся в Будапешт - РИА Новости, 02.11.2021

Самолет Wizz Air, приземлившийся в Киеве, вернулся в Будапешт

Самолет авиакомпании Wizz Air Будапешт-Москва из Киева вернулся в Будапешт, пассажиры смогут улететь в Москву в среду, сообщили РИА Новости в справочной службе... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:36

2021-11-02T18:36

2021-11-02T18:50

будапешт

москва

wizz air

в мире

авиация

украина

венгрия

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150673/49/1506734908_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1264b1d6b7c97d6785f3b0cf1278aba7.jpg

КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Самолет авиакомпании Wizz Air Будапешт-Москва из Киева вернулся в Будапешт, пассажиры смогут улететь в Москву в среду, сообщили РИА Новости в справочной службе авиакомпании во вторник.Ранее самолёт авиакомпании Wizz Air Будапешт-Москва совершил посадку в Киеве из-за тумана в Москве."Рейс вернулся из Киева в Будапешт. Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра (среду – ред.). Пассажиры, которые сегодня направлялись во Внуково, смогут улететь в Москву завтра", - сказали в справочной авиакомпании.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" – во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы, говорил РИА Новости источник. Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица очистится от тумана к 21 часу.

https://ria.ru/20211102/samolet-1757431607.html

будапешт

москва

украина

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

будапешт, москва, wizz air, в мире, авиация, украина, венгрия, погода, россия