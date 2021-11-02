https://ria.ru/20211102/samolet-1757434842.html
Самолет Wizz Air, приземлившийся в Киеве, вернулся в Будапешт
Самолет Wizz Air, приземлившийся в Киеве, вернулся в Будапешт - РИА Новости, 02.11.2021
Самолет Wizz Air, приземлившийся в Киеве, вернулся в Будапешт
Самолет авиакомпании Wizz Air Будапешт-Москва из Киева вернулся в Будапешт, пассажиры смогут улететь в Москву в среду, сообщили РИА Новости в справочной службе... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:36
2021-11-02T18:36
2021-11-02T18:50
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Самолет авиакомпании Wizz Air Будапешт-Москва из Киева вернулся в Будапешт, пассажиры смогут улететь в Москву в среду, сообщили РИА Новости в справочной службе авиакомпании во вторник.Ранее самолёт авиакомпании Wizz Air Будапешт-Москва совершил посадку в Киеве из-за тумана в Москве."Рейс вернулся из Киева в Будапешт. Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра (среду – ред.). Пассажиры, которые сегодня направлялись во Внуково, смогут улететь в Москву завтра", - сказали в справочной авиакомпании.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" – во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы, говорил РИА Новости источник. Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица очистится от тумана к 21 часу.
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18:36 02.11.2021 (обновлено: 18:50 02.11.2021)
Самолет Wizz Air, приземлившийся в Киеве, вернулся в Будапешт
Самолет Wizz Air, приземлившийся в Киеве, вернулся в Будапешт из-за тумана в Москве