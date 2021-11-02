06:21 02.11.2021 (обновлено: 08:37 02.11.2021)
Россия может поставить ракетные системы С-500 Китаю и Индии
Директор ФСВТС Шугаев: Россия может поставить ракетные системы С-500 Китаю и Индии
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
© Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Первыми покупателями новейших российских зенитных ракетных систем С-500 могут стать Индия и Китай, рассказал в интервью РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Когда эта система будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможным ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", — сказал он.
При этом ФСВТС намерена рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае, добавил Шугаев.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что армия получит первый серийный образец С-500 уже в ближайшее время.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Она может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе блоков гиперзвуковых ракет.