https://ria.ru/20211102/s-500-1757310226.html

Россия может поставить ракетные системы С-500 Китаю и Индии

Россия может поставить ракетные системы С-500 Китаю и Индии - РИА Новости, 02.11.2021

Россия может поставить ракетные системы С-500 Китаю и Индии

Первыми покупателями новейших российских зенитных ракетных систем С-500 могут стать Индия и Китай, рассказал в интервью РБК директор Федеральной службы по... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T06:21

2021-11-02T06:21

2021-11-02T08:37

индия

китай

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

зрс с-500

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Первыми покупателями новейших российских зенитных ракетных систем С-500 могут стать Индия и Китай, рассказал в интервью РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.При этом ФСВТС намерена рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае, добавил Шугаев.Накануне президент Владимир Путин заявил, что армия получит первый серийный образец С-500 уже в ближайшее время.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Она может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе блоков гиперзвуковых ракет.

https://ria.ru/20211101/s-500-1757226805.html

индия

китай

россия

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индия, китай, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, зрс с-500, россия, армия