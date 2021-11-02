https://ria.ru/20211102/s-400-1757310385.html
В ФСВТС рассказали о переговорах России и Белоруссии по С-400
В ФСВТС рассказали о переговорах России и Белоруссии по С-400 - РИА Новости, 02.11.2021
В ФСВТС рассказали о переговорах России и Белоруссии по С-400
Россия и Белоруссия еще не начали контрактные переговоры по поставкам зенитных ракетных систем С-400, однако препятствий для продажи "Триумфов" Минску нет,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T06:23
2021-11-02T06:23
2021-11-02T06:35
армия
белоруссия
минск
москва
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
с-400 «триумф»
александр лукашенко
дмитрий шугаев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия еще не начали контрактные переговоры по поставкам зенитных ракетных систем С-400, однако препятствий для продажи "Триумфов" Минску нет, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.Директор ФСВТС отметил, что не видит препятствий для потенциальных поставок в Белоруссию системы С-400. "В конце концов, в одном Союзном государстве живем. Но говорить заранее о каких-то скидках или о финальной цене сделки как минимум некорректно. Будем исходить из потребностей белорусской стороны и из наших возможностей", - добавил он.Шугаев заявил, что на сегодняшний день к российским системам С-400 "Триумф" проявляют интерес около 10 стран.В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что республика планирует поставки из России систем ПВО С-400.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
https://ria.ru/20211102/s-500-1757310226.html
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армия, белоруссия, минск, москва, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», александр лукашенко, дмитрий шугаев, россия
06:23 02.11.2021 (обновлено: 06:35 02.11.2021)
В ФСВТС рассказали о переговорах России и Белоруссии по С-400
Директор ФСВТС Шугаев: Россия и Белоруссия еще не начали контрактные переговоры по С-400