https://ria.ru/20211102/ryabkov-1757465817.html
В МИД надеются, что США изучат озабоченности России в ракетной сфере
В МИД надеются, что США изучат озабоченности России в ракетной сфере - РИА Новости, 02.11.2021
В МИД надеются, что США изучат озабоченности России в ракетной сфере
Россия надеется, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшей перспективе изучит озабоченности Москвы в ракетной сфере, заявил во вторник в ходе... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T23:26
2021-11-02T23:26
2021-11-02T23:43
в мире
ядерное оружие
сша
москва
джо байден
сергей рябков
россия
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшей перспективе изучит озабоченности Москвы в ракетной сфере, заявил во вторник в ходе онлайн-форума "Диалог Форт-Росс" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он назвал "фундаментально неверным решением" решение администрации Клинтона и затем Джорджа Буша о создании "глобальной многоуровневой противоракетной обороны". "Не думаю, что когда-либо США смогли бы таким образом создать <...> надежный щит вокруг себя", - сказал российский дипломат, отметив, что развитие этих возможностей несет угрозу возможностям российской обороны, что чревато "рискованными ситуациями". "Мы не хотим, чтобы это происходило", - сказал Рябков.
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в мире, ядерное оружие, сша, москва, джо байден, сергей рябков, россия
23:26 02.11.2021 (обновлено: 23:43 02.11.2021)
В МИД надеются, что США изучат озабоченности России в ракетной сфере
Замглавы МИД Рябков выразил надежду, что США изучат озабоченности России в ракетной сфере