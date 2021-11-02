https://ria.ru/20211102/ryabkov-1757465817.html

В МИД надеются, что США изучат озабоченности России в ракетной сфере

В МИД надеются, что США изучат озабоченности России в ракетной сфере - РИА Новости, 02.11.2021

В МИД надеются, что США изучат озабоченности России в ракетной сфере

​​Россия надеется, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшей перспективе изучит озабоченности Москвы в ракетной сфере, заявил во вторник в ходе... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T23:26

2021-11-02T23:26

2021-11-02T23:43

в мире

ядерное оружие

сша

москва

джо байден

сергей рябков

россия

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. ​​Россия надеется, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшей перспективе изучит озабоченности Москвы в ракетной сфере, заявил во вторник в ходе онлайн-форума "Диалог Форт-Росс" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он назвал "фундаментально неверным решением" решение администрации Клинтона и затем Джорджа Буша о создании "глобальной многоуровневой противоракетной обороны". "Не думаю, что когда-либо США смогли бы таким образом создать <...> надежный щит вокруг себя", - сказал российский дипломат, отметив, что развитие этих возможностей несет угрозу возможностям российской обороны, что чревато "рискованными ситуациями". "Мы не хотим, чтобы это происходило", - сказал Рябков.

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в мире, ядерное оружие, сша, москва, джо байден, сергей рябков, россия