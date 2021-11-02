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Рябков: попытки США выстроить стопроцентную ПРО увеличат риски для России
Рябков: попытки США выстроить стопроцентную ПРО увеличат риски для России - РИА Новости, 02.11.2021
Рябков: попытки США выстроить стопроцентную ПРО увеличат риски для России
США не смогут выстроить стопроцентную противоракетную оборону, но увеличат риски для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T23:09
2021-11-02T23:09
в мире
ядерное оружие
сша
сергей рябков
россия
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США не смогут выстроить стопроцентную противоракетную оборону, но увеличат риски для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По словам Рябкова, выступавшего на конференции "Диалог Форт-Росс", США хотят выстроить на своей территории "непроницаемый стопроцентный щит"."Мы этого не хотим. Мы последовательно считаем, что существует неотъемлемая связь между стратегическим потенциалом нападения и защиты с обеих сторон", - сказал он.
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в мире, ядерное оружие, сша, сергей рябков, россия
23:09 02.11.2021
 
Рябков: попытки США выстроить стопроцентную ПРО увеличат риски для России

Попытки США выстроить стопроцентную ПРО увеличат риски для России, считает Рябков

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США не смогут выстроить стопроцентную противоракетную оборону, но увеличат риски для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, выступавшего на конференции "Диалог Форт-Росс", США хотят выстроить на своей территории "непроницаемый стопроцентный щит".
"Я не думаю, что это возможно, в лучшем случае США смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с некоторых очень определенных направлений. Но по мере того, как технологии продвигаются, выстраивается новый потенциал, а США добавляют инструменты в этой области, мы видим все больше рискованных ситуаций, где этот потенциал начнет в конечном счете подрывать, если не девальвировать критические элементы российского ядерного сдерживания", - сказал Рябков.
"Мы этого не хотим. Мы последовательно считаем, что существует неотъемлемая связь между стратегическим потенциалом нападения и защиты с обеих сторон", - сказал он.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 00:01
Россия предложила США сосредоточиться на системах доставки первого удара
 
В миреЯдерное оружиеСШАСергей РябковРоссия
 
 
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