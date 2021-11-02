Рябков: попытки США выстроить стопроцентную ПРО увеличат риски для России
Попытки США выстроить стопроцентную ПРО увеличат риски для России, считает Рябков
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США не смогут выстроить стопроцентную противоракетную оборону, но увеличат риски для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, выступавшего на конференции "Диалог Форт-Росс", США хотят выстроить на своей территории "непроницаемый стопроцентный щит".
"Я не думаю, что это возможно, в лучшем случае США смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с некоторых очень определенных направлений. Но по мере того, как технологии продвигаются, выстраивается новый потенциал, а США добавляют инструменты в этой области, мы видим все больше рискованных ситуаций, где этот потенциал начнет в конечном счете подрывать, если не девальвировать критические элементы российского ядерного сдерживания", - сказал Рябков.
"Мы этого не хотим. Мы последовательно считаем, что существует неотъемлемая связь между стратегическим потенциалом нападения и защиты с обеих сторон", - сказал он.