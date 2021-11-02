Рябков: попытки США выстроить стопроцентную ПРО увеличат риски для России

"Я не думаю, что это возможно, в лучшем случае США смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с некоторых очень определенных направлений. Но по мере того, как технологии продвигаются, выстраивается новый потенциал, а США добавляют инструменты в этой области, мы видим все больше рискованных ситуаций, где этот потенциал начнет в конечном счете подрывать, если не девальвировать критические элементы российского ядерного сдерживания", - сказал Рябков.