https://ria.ru/20211102/rosgosstrakh-1757386546.html

"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка

"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка - РИА Новости, 02.11.2021

"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка

Страховая компания "Росгосстрах" вернула деньги в полном объеме семье подростка, погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки", рассказали РИА... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:03

2021-11-02T15:03

2021-11-02T15:03

происшествия

общество

солнечногорск

росгосстрах

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Страховая компания "Росгосстрах" вернула деньги в полном объеме семье подростка, погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.На прошлой неделе СМИ и Telegram-каналы сообщили, что мать погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки" подростка заплатила 400 тысяч рублей за ремонт вмятины на поезде. Деньги с нее потребовал "Росгосстрах". Однако позднее мать ребенка подала встречный иск о возврате уплаченных средств."Как "Росгосстрах" и обещал, деньги уже в полном объеме возвращены семье, и компания принесла свои искренние извинения. "Росгосстрах" сейчас активно работает над настройкой внутренних процессов, чтобы максимально учитывать социальные и этические стороны вопроса при регрессных взысканиях. Уверены, что эта практика "Росгосстраха" будет полезна для всей отрасли страхования", - сказали в "Росгосстрахе".

https://ria.ru/20211025/tok-1756079113.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, солнечногорск, росгосстрах, россия