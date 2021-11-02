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"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка
"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка - РИА Новости, 02.11.2021
"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка
Страховая компания "Росгосстрах" вернула деньги в полном объеме семье подростка, погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки", рассказали РИА... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:03
2021-11-02T15:03
происшествия
общество
солнечногорск
росгосстрах
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Страховая компания "Росгосстрах" вернула деньги в полном объеме семье подростка, погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.На прошлой неделе СМИ и Telegram-каналы сообщили, что мать погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки" подростка заплатила 400 тысяч рублей за ремонт вмятины на поезде. Деньги с нее потребовал "Росгосстрах". Однако позднее мать ребенка подала встречный иск о возврате уплаченных средств."Как "Росгосстрах" и обещал, деньги уже в полном объеме возвращены семье, и компания принесла свои искренние извинения. "Росгосстрах" сейчас активно работает над настройкой внутренних процессов, чтобы максимально учитывать социальные и этические стороны вопроса при регрессных взысканиях. Уверены, что эта практика "Росгосстраха" будет полезна для всей отрасли страхования", - сказали в "Росгосстрахе".
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происшествия, общество, солнечногорск, росгосстрах, россия
15:03 02.11.2021
 
"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка

"Росгосстрах" вернул 400 тысяч рублей семье подростка, сбитого поездом в Солнечногорске

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска страховой компании "Росгосстрах"
Вывеска страховой компании Росгосстрах - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Страховая компания "Росгосстрах" вернула деньги в полном объеме семье подростка, погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
На прошлой неделе СМИ и Telegram-каналы сообщили, что мать погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки" подростка заплатила 400 тысяч рублей за ремонт вмятины на поезде. Деньги с нее потребовал "Росгосстрах". Однако позднее мать ребенка подала встречный иск о возврате уплаченных средств.
"Как "Росгосстрах" и обещал, деньги уже в полном объеме возвращены семье, и компания принесла свои искренние извинения. "Росгосстрах" сейчас активно работает над настройкой внутренних процессов, чтобы максимально учитывать социальные и этические стороны вопроса при регрессных взысканиях. Уверены, что эта практика "Росгосстраха" будет полезна для всей отрасли страхования", - сказали в "Росгосстрахе".
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 10:11
В Приморье подросток погиб от удара током в вагоне поезда
 
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