https://ria.ru/20211102/rosgosstrakh-1757386546.html
"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка
"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка - РИА Новости, 02.11.2021
"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка
Страховая компания "Росгосстрах" вернула деньги в полном объеме семье подростка, погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки", рассказали РИА... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:03
2021-11-02T15:03
2021-11-02T15:03
происшествия
общество
солнечногорск
росгосстрах
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732688662_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24657a780071521c441a1499398f9812.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Страховая компания "Росгосстрах" вернула деньги в полном объеме семье подростка, погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.На прошлой неделе СМИ и Telegram-каналы сообщили, что мать погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами "Ласточки" подростка заплатила 400 тысяч рублей за ремонт вмятины на поезде. Деньги с нее потребовал "Росгосстрах". Однако позднее мать ребенка подала встречный иск о возврате уплаченных средств."Как "Росгосстрах" и обещал, деньги уже в полном объеме возвращены семье, и компания принесла свои искренние извинения. "Росгосстрах" сейчас активно работает над настройкой внутренних процессов, чтобы максимально учитывать социальные и этические стороны вопроса при регрессных взысканиях. Уверены, что эта практика "Росгосстраха" будет полезна для всей отрасли страхования", - сказали в "Росгосстрахе".
https://ria.ru/20211025/tok-1756079113.html
солнечногорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732688662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f53f0fa79c0316dadf1c83f623e65c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, общество, солнечногорск, росгосстрах, россия
"Росгосстрах" вернул деньги семье сбитого электричкой подростка
"Росгосстрах" вернул 400 тысяч рублей семье подростка, сбитого поездом в Солнечногорске