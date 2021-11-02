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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211102/ritchie-1757172058.html
Джейк Джилленхол сыграет в новом боевике Гая Ричи
Джейк Джилленхол сыграет в новом боевике Гая Ричи - РИА Новости, 02.11.2021
Джейк Джилленхол сыграет в новом боевике Гая Ричи
Джейк Джилленхол сыграет в боевике Гая Ричи "The Interpreter" ("Переводчик"), сообщает Deadline. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:53
2021-11-02T03:53
культура
новости культуры
кино и сериалы
хью грант
джейсон стэтхэм
джейк джилленхол
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Джейк Джилленхол сыграет в боевике Гая Ричи "The Interpreter" ("Переводчик"), сообщает Deadline. На создание ленты режиссера вдохновили разговоры с солдатами и их переводчиками. Джилленхол воплотит образ сержанта Джона Кинли. Во время его последней командировки в Афганистан подразделение, в котором он служил, попало в засаду, и в живых остались только он и переводчик Ахмед. Последний рисковал своей жизнью, чтобы спасти раненного Джона. Когда Кинли вернулся в Штаты, он узнал, что его друг так и остался в Афганистане — ему и его семье не разрешили въехать в США. Джон возвращается в зону боевых действий, чтобы помочь Ахмеду.Гай Ричи известен широкой аудитории по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Шерлок Холмс", "Джентльмены" и "Гнев человеческий". 20 января 2022 в российский прокат выйдет его новый триллер "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", в нем сыграли Джейсон Стэтхэм, Джош Хартнетт, Обри Плаза, Хью Грант и другие. Известность Джейку Джилленхолу принесла роль в биографической драме "Октябрьское небо" о подростковых годах инженера НАСА Хомера Хикэма. Актер снимался в таких проектах, как "Донни Дарко", "Послезавтра", "Зодиак", "Пленницы", "Левша" и других. В недавнем блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" Джилленхол воплотил образ главного антагониста.Съемки "Переводчика" начнутся в январе 2022.
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новости культуры, кино и сериалы, хью грант, джейсон стэтхэм, джейк джилленхол
03:53 02.11.2021
 
Джейк Джилленхол сыграет в новом боевике Гая Ричи

Джейк Джилленхол сыграет в боевике Гая Ричи "The Interpreter"

© AFP 2021 / Jamie McCarthy/Jesse GrantДжейк Джилленхол и Гай Ричи
Джейк Джилленхол и Гай Ричи - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AFP 2021 / Jamie McCarthy/Jesse Grant
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Джейк Джилленхол сыграет в боевике Гая Ричи "The Interpreter" ("Переводчик"), сообщает Deadline.
На создание ленты режиссера вдохновили разговоры с солдатами и их переводчиками.
Джилленхол воплотит образ сержанта Джона Кинли. Во время его последней командировки в Афганистан подразделение, в котором он служил, попало в засаду, и в живых остались только он и переводчик Ахмед. Последний рисковал своей жизнью, чтобы спасти раненного Джона.
Когда Кинли вернулся в Штаты, он узнал, что его друг так и остался в Афганистане — ему и его семье не разрешили въехать в США. Джон возвращается в зону боевых действий, чтобы помочь Ахмеду.
Гай Ричи известен широкой аудитории по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Шерлок Холмс", "Джентльмены" и "Гнев человеческий". 20 января 2022 в российский прокат выйдет его новый триллер "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", в нем сыграли Джейсон Стэтхэм, Джош Хартнетт, Обри Плаза, Хью Грант и другие.
Известность Джейку Джилленхолу принесла роль в биографической драме "Октябрьское небо" о подростковых годах инженера НАСА Хомера Хикэма. Актер снимался в таких проектах, как "Донни Дарко", "Послезавтра", "Зодиак", "Пленницы", "Левша" и других. В недавнем блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" Джилленхол воплотил образ главного антагониста.
Съемки "Переводчика" начнутся в январе 2022.
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КультураНовости культурыКино и сериалыХью ГрантДжейсон СтэтхэмДжейк Джилленхол
 
 
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