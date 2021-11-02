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Джейк Джилленхол сыграет в новом боевике Гая Ричи
Джейк Джилленхол сыграет в новом боевике Гая Ричи - РИА Новости, 02.11.2021
Джейк Джилленхол сыграет в новом боевике Гая Ричи
Джейк Джилленхол сыграет в боевике Гая Ричи "The Interpreter" ("Переводчик"), сообщает Deadline. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:53
2021-11-02T03:53
2021-11-02T03:53
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Джейк Джилленхол сыграет в боевике Гая Ричи "The Interpreter" ("Переводчик"), сообщает Deadline. На создание ленты режиссера вдохновили разговоры с солдатами и их переводчиками. Джилленхол воплотит образ сержанта Джона Кинли. Во время его последней командировки в Афганистан подразделение, в котором он служил, попало в засаду, и в живых остались только он и переводчик Ахмед. Последний рисковал своей жизнью, чтобы спасти раненного Джона. Когда Кинли вернулся в Штаты, он узнал, что его друг так и остался в Афганистане — ему и его семье не разрешили въехать в США. Джон возвращается в зону боевых действий, чтобы помочь Ахмеду.Гай Ричи известен широкой аудитории по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Шерлок Холмс", "Джентльмены" и "Гнев человеческий". 20 января 2022 в российский прокат выйдет его новый триллер "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", в нем сыграли Джейсон Стэтхэм, Джош Хартнетт, Обри Плаза, Хью Грант и другие. Известность Джейку Джилленхолу принесла роль в биографической драме "Октябрьское небо" о подростковых годах инженера НАСА Хомера Хикэма. Актер снимался в таких проектах, как "Донни Дарко", "Послезавтра", "Зодиак", "Пленницы", "Левша" и других. В недавнем блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" Джилленхол воплотил образ главного антагониста.Съемки "Переводчика" начнутся в январе 2022.
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новости культуры, кино и сериалы, хью грант, джейсон стэтхэм, джейк джилленхол
Джейк Джилленхол сыграет в новом боевике Гая Ричи
Джейк Джилленхол сыграет в боевике Гая Ричи "The Interpreter"
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Джейк Джилленхол сыграет в боевике Гая Ричи "The Interpreter" ("Переводчик"), сообщает
Deadline.
На создание ленты режиссера вдохновили разговоры с солдатами и их переводчиками.
Джилленхол воплотит образ сержанта Джона Кинли. Во время его последней командировки в Афганистан подразделение, в котором он служил, попало в засаду, и в живых остались только он и переводчик Ахмед. Последний рисковал своей жизнью, чтобы спасти раненного Джона.
Когда Кинли вернулся в Штаты, он узнал, что его друг так и остался в Афганистане — ему и его семье не разрешили въехать в США. Джон возвращается в зону боевых действий, чтобы помочь Ахмеду.
Гай Ричи известен широкой аудитории по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Шерлок Холмс", "Джентльмены" и "Гнев человеческий". 20 января 2022 в российский прокат выйдет его новый триллер "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", в нем сыграли Джейсон Стэтхэм, Джош Хартнетт, Обри Плаза, Хью Грант и другие.
Известность Джейку Джилленхолу принесла роль в биографической драме "Октябрьское небо" о подростковых годах инженера НАСА Хомера Хикэма. Актер снимался в таких проектах, как "Донни Дарко", "Послезавтра", "Зодиак", "Пленницы", "Левша" и других. В недавнем блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" Джилленхол воплотил образ главного антагониста.
Съемки "Переводчика" начнутся в январе 2022.