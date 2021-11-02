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СК выяснит обстоятельства длительных задержек рейсов в Нижнем Новгороде
СК выяснит обстоятельства длительных задержек рейсов в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 02.11.2021
СК выяснит обстоятельства длительных задержек рейсов в Нижнем Новгороде
Следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие, сообщает... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:13
2021-11-02T19:34
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
туман в москве
москва
погода
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте.Днём во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву."В Нижнем Новгороде следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино ("Чкалов"), из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие", - говорится в сообщении.Также проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар - Москва, однако из-за сильного тумана во "Внуково" он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. "Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров", - подчеркивается в сообщении.Ситуация в аэропорту находится на контроле и.о. руководителя следственного управления. На место происшествия выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия.Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают о том, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие еды.
https://ria.ru/20211102/samolety-1757444082.html
https://ria.ru/20211102/samolet-1757434842.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), туман в москве, москва, погода, россия
19:13 02.11.2021 (обновлено: 19:34 02.11.2021)
 
СК выяснит обстоятельства длительных задержек рейсов в Нижнем Новгороде

СК выяснит обстоятельства длительных задержек рейсов в нижегородском аэропорту Стригино

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте.
Днём во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву.
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"В Нижнем Новгороде следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино ("Чкалов"), из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие", - говорится в сообщении.
Также проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар - Москва, однако из-за сильного тумана во "Внуково" он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. "Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров", - подчеркивается в сообщении.
Ситуация в аэропорту находится на контроле и.о. руководителя следственного управления. На место происшествия выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия.
Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают о том, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие еды.
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