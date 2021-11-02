https://ria.ru/20211102/reys-1757341479.html

Роспотребнадзор перечислил права пассажиров при задержке рейсов

Роспотребнадзор перечислил права пассажиров при задержке рейсов - РИА Новости, 02.11.2021

Роспотребнадзор перечислил права пассажиров при задержке рейсов

При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать возмещение убытков, которые он понес из-за задержки, кроме того, перевозчик должен... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:47

2021-11-02T11:47

2021-11-02T11:47

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать возмещение убытков, которые он понес из-за задержки, кроме того, перевозчик должен организовать бесплатное хранение багажа и обеспечить пассажиров напитками, а если рейс задерживается более чем на 4 часа, пассажиров должны обеспечить горячим питанием, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Во вторник утром на фоне тумана более 200 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"."При задержке рейса пассажир имеет следующие права: 1) право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным"; 2) право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда", - говорится в сообщении.Так, пассажир вправе обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса, если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии или пассажир опоздал на поезд, пояснили в пресс-службе.Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное хранение багажа, предоставление комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми до 7 лет, обеспечение прохладительными напитками, а также на 2 телефонных звонка или сообщения по электронной почте при ожидании более 2 часов, отметили в ведомстве.Если рейс задерживается более чем на 4 часа, пассажиров должны обеспечить горячим питанием, при дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов ночью.При задержке отправления более 8 часов днем и более 6 часов ночью, пассажиров должны разместить в гостинице, организовав транспорт от аэропорта до гостиницы и обратно, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211102/tuman-1757339408.html

https://ria.ru/20211102/tuman-1757316834.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)