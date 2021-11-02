https://ria.ru/20211102/reys-1757323694.html

Люди не могут вылететь из Москвы

В московских аэропортах задержали и отменили 177 рейсов - РИА Новости, 02.11.2021

Люди не могут вылететь из Москвы

В московских аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и Домодедово отменили или задержали 177 рейсов из-за сильного тумана, следует из данных сервиса... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:09

2021-11-02T10:09

2021-11-02T10:32

туман в москве

шереметьево (аэропорт)

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

россия

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туризм

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.В московских аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и Домодедово отменили или задержали 177 рейсов из-за сильного тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 10.07 мск вторника, во "Внуково" задержали 47 рейсов и четыре отменили, в "Домодедово" - 56 рейсов задержали, 15 отменили, в "Шереметьево" ожидают вылета 40 рейсов, при этом 15 отменены.В Москве и Московской области образовался туман накануне вечером. Гидрометцентр установил желтый уровень погодной опасности (погода потенциально опасна).

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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