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Люди не могут вылететь из Москвы
В московских аэропортах задержали и отменили 177 рейсов - РИА Новости, 02.11.2021
Люди не могут вылететь из Москвы
В московских аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и Домодедово отменили или задержали 177 рейсов из-за сильного тумана, следует из данных сервиса... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:09
2021-11-02T10:32
туман в москве
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
россия
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.В московских аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и Домодедово отменили или задержали 177 рейсов из-за сильного тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 10.07 мск вторника, во "Внуково" задержали 47 рейсов и четыре отменили, в "Домодедово" - 56 рейсов задержали, 15 отменили, в "Шереметьево" ожидают вылета 40 рейсов, при этом 15 отменены.В Москве и Московской области образовался туман накануне вечером. Гидрометцентр установил желтый уровень погодной опасности (погода потенциально опасна).
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туман в москве, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, россия, новости - туризм, туризм
10:09 02.11.2021 (обновлено: 10:32 02.11.2021)
 
В московских аэропортах задержали и отменили 177 рейсов

В аэропортах Москвы из-за тумана задержали и отменили 177 рейсов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.В московских аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и Домодедово отменили или задержали 177 рейсов из-за сильного тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 10.07 мск вторника, во "Внуково" задержали 47 рейсов и четыре отменили, в "Домодедово" - 56 рейсов задержали, 15 отменили, в "Шереметьево" ожидают вылета 40 рейсов, при этом 15 отменены.
В Москве и Московской области образовался туман накануне вечером. Гидрометцентр установил желтый уровень погодной опасности (погода потенциально опасна).
 
Туман в МосквеШереметьево (аэропорт)Московская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентрРоссияНовости - ТуризмТуризм
 
 
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