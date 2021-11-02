https://ria.ru/20211102/reylyan-1757380817.html

Экс-замглавы Минстроя арестовали по обвинению в мошенничестве

Экс-замглавы Минстроя арестовали по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 02.11.2021

Экс-замглавы Минстроя арестовали по обвинению в мошенничестве

В Иркутской области арестовали бывшего заместителя главы Минстроя, экс-владельца ООО "Спецтрансстрой" Юрия Рейльяна, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:31

2021-11-02T14:31

2021-11-02T16:05

происшествия

иркутск

иркутская область

ржд

следственный комитет россии (ск рф)

юрий рейльян

россия

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ИРКУТСК, 2 ноя — РИА Новости. В Иркутской области арестовали бывшего заместителя главы Минстроя, экс-владельца ООО "Спецтрансстрой" Юрия Рейльяна, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.О том, что на прошлой неделе Рельяна задержали и доставили в Иркутск для проведения следственных действий, написал ранее портал РБК. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили эту информацию.Как сообщает РБК, в 2016-2019 годах РЖД заключили со "Спецтрансстроем", владельцем которого был Рейльян, и его "дочкой" контракты на более чем 100 миллиардов рублей на строительство Восточного полигона — модернизацию БАМа и Транссиба. Осенью 2019-го бывший замминистра перестал быть собственником компании, с февраля 2021-го она находится в состоянии банкротства.В конце июня президент Владимир Путин проучил правительству и РЖД определить ответственных за срыв сроков по расширению БАМа и Транссиба, Счетной палате — проверить эффективность использования средств, выделенных на этот проект, а Генпрокуратуре, СК, ФСБ, МВД, Федеральному казначейству, ФНС и ФАС — соблюдение законодательства.

https://ria.ru/20211025/arest-1756114395.html

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иркутская область

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происшествия, иркутск, иркутская область, ржд, следственный комитет россии (ск рф), юрий рейльян, россия