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СК рассказал о самочувствии ребенка, которому стало плохо в самолете
СК рассказал о самочувствии ребенка, которому стало плохо в самолете - РИА Новости, 02.11.2021
СК рассказал о самочувствии ребенка, которому стало плохо в самолете
Врачи осмотрели ребенка, которому стало плохо в самолете в аэропорту Нижнего Новгорода, опасности для здоровья нет, его оставили с родителями, сообщает... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T22:35
2021-11-02T22:35
2021-11-02T22:35
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Врачи осмотрели ребенка, которому стало плохо в самолете в аэропорту Нижнего Новгорода, опасности для здоровья нет, его оставили с родителями, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Как ранее сообщил РИА Новости источник и подтвердили в авиакомпании "Победа", ребенку стало плохо в задержанном на более чем 7 часов самолете в аэропорту Нижнего Новгорода."Ребенку вызывали медицину катастроф, врач осмотрел его, опасности для жизни и здоровья не обнаружено, оставили с родителями", - говорится в сообщении ведомства.Днем во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром воздушные суда, следовавшие из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Для контроля за ситуацией был сформирован оперативный штаб.
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СК рассказал о самочувствии ребенка, которому стало плохо в самолете
СК: ребенка, которому стало плохо в самолете в Нижнем Новгороде, осмотрели, опасности нет