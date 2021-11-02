https://ria.ru/20211102/realme-1757412808.html

В России представлены смартфон realme 8i и ноутбук realme Book

В России представлены смартфон realme 8i и ноутбук realme Book - РИА Новости, 02.11.2021

В России представлены смартфон realme 8i и ноутбук realme Book

Компания realme объявила о выходе на российский рынок двух новых гаджетов — смартфона 8i и первого в истории бренда ноутбука realme Book. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:03

2021-11-02T17:03

2021-11-02T17:03

наука

технологии

realme

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания realme объявила о выходе на российский рынок двух новых гаджетов — смартфона 8i и первого в истории бренда ноутбука realme Book.Смартфон realme 8i получил яркий 6,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц — это одно из первых устройств с таким экраном в своей ценовой категории. Высокая частота обеспечивает плавность анимации и экономит заряд аккумулятора. Герцовка подстраивается под сценарий использования. Платформой realme 8i стал процессор MTK Helio G96, выполненный по 12-нанометровому техпроцессу. Смартфон может расширять оперативную память за счет постоянной.В realme 8i работает блок из трех камер, который состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора и двух вспомогательных блоков по 2 Мп. Емкий аккумулятор на 5 000 мА·ч обеспечивает долгую работу смартфона в любых сценариях, а комплектный быстрый 18-ваттный блок питания восполняет заряд с 0 до 50 процентов за 36 минут.Новинка будет доступна в черном и фиолетовом цветах с модификациями памяти 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене 18 990 и 20 990 рублей, соответственно, а со 2 ноября по 5 декабря будет действовать промо-цена на realme 8i: 15 990 и 17 990 рублей за те же версии.Ноутбук realme Book стал первым в истории бренда лэптопом. Легкое и тонкое устройство получило процессор Intel Core i5 11-го поколения, видеокарту Intel Iris Xe Graphics, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-диск на 512 ГБ. 14-дюймовый 2K-дисплей с соотношением сторон 3:2 выполнен по технологии IPS и прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass с олеофобным покрытием. Экран занимает 90 процентов поверхности панели, а яркость панели (400 нит) гораздо выше, чем у большинства ноутбуков.Качество и производительность ноутбука подтверждает верификация Intel Evo — специальный знак качества, выдаваемый лучшим мобильным компьютерам, одобренным Intel."Процессоры Intel Core 11-го поколения, в том числе представленные в новых realme Book, дают мобильным системам ощутимый прирост производительности благодаря новейшей технологии производства чипов Intel SuperFin, а также встроенной графике Intel Iris Xe. Процессоры Intel Core 11-го поколения работают на значительно более высоких частотах по сравнению с предыдущими поколениями процессоров Intel и созданы для ультратонких и сверхлегких ноутбуков", — отмечает директор по развитию клиентского бизнеса Intel в России Евгений Бакунов.Ультрабук получил клавиатуру с трехдиапазонной подсветкой, огромный тачпад и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Корпус realme Book выполнен из алюминия, а вес его составляет всего 1480 граммов. Компактность в ноутбуке сочетается с хорошей автономностью — установлен аккумулятор емкостью 53 Вт-ч (6875 мАч), обеспечивающий до 11 часов автономной работы. С ноутбуком поставляется 65-ваттная зарядка, с которой емкость аккумулятора восстанавливается на 50 процентов за полчаса и 100 процентов за 99 минут."realme Book сильно понравился нам по результатам внутреннего тестирования — у него великолепный 2K экран с детализированной и яркой картинкой, он долго держит заряд и заряжается наполовину всего за полчаса, а главное, имеет высокую производительность — в некоторых не очень тяжелых, но красивых играх счетчик кадров держится выше 120. Стоит отметить и дизайн: очень хороший, крепкий и легкий корпус в приятном синем цвете", — комментирует новинку представитель "Ситилинк", блогер Олег Климов.Именно в "Ситилинке" будет эксклюзивно представлен realme Book в сером и синем цветах по цене 79 990 рублей. На старте продаж будет действовать промо-цена в 59 990 рублей. Первые 50 покупателей, полностью предоплативших заказ, получат смартфон realme 8i в подарок.

https://ria.ru/20211102/realme-1757195014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, realme