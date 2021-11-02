https://ria.ru/20211102/realme-1757195014.html

Обзор ноутбука realme Book: блестящий дизайн плюс мощное железо

Обзор ноутбука realme Book: блестящий дизайн плюс мощное железо - РИА Новости, 02.11.2021

Обзор ноутбука realme Book: блестящий дизайн плюс мощное железо

Компания realme в 2021 году — это не только смартфоны, но и смарт-часы, беспроводные наушники и даже ноутбук. С последним бренд намерен играть в высшей лиге:... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:00

2021-11-02T14:00

2021-11-02T14:01

наука

технологии

microsoft corporation

ноутбуки

windows

realme

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания realme в 2021 году — это не только смартфоны, но и смарт-часы, беспроводные наушники и даже ноутбук. С последним бренд намерен играть в высшей лиге: немногие компании могут создавать устройства такого уровня. На что способен realme Book, узнал корреспондент РИА Новости.Дизайн и органы управленияПервый ноутбук realme выглядит лаконично и красиво — такое восприятие формируется в первые минуты благодаря цельнометаллическому анодированному корпусу. Синяя версия выглядит, как минимум, необычно, а сам алюминий имеет приятную на ощупь текстуру, на которой незаметны отпечатки пальцев. Компания не стала экономить и на толщине панелей, которые не прогибаются под давлением.Лэптоп весит 1480 граммов, что при его диагонали в 14 дюймов является отличным показателем — носить такой ноутбук в рюкзаке или сумке целый день не слишком тяжело. В целом, шасси realme Book оставляет впечатление крепко сбитого, которое переживет активную эксплуатацию.Открыть крышку ноутбука легко — шарнир realme способен раскрываться на 180 градусов, что уже стало негласным стандартом в бизнес-сегменте, куда хочет попасть производитель.Клавиатура ноутбука выполнена в лучших традициях офисных машинок — это островная "мембранка", без цифрового блока, с вынесенной кнопкой включения. У тестового экземпляра на клавишах нет кириллицы, но в магазины попадет вариант именно с ней. Короткоходные кнопки клавиатуры отличаются подпружиненным обратным ходом, благодаря чему быстро печатать с их помощью одно удовольствие. Комфорта добавляет трехдиапазонная подсветка — на максимальных значениях в помещении она выглядит даже чересчур ярко, но пригодится, например, на улице.Под клавиатурой расположился гигантский тачпад из матового пластика. Большая площадь вместе с высокой отзывчивостью панели позволяет полностью реализовать управление жестами в Windows. Те, кто не любит возиться с подключением мыши к лэптопу, этот тачпад оценят по достоинству.И куда же в современном ноутбуке без сканера отпечатков пальцев — здесь он совмещен с круглой клавишей питания и в первый раз можно даже не понять, что у ноутбука он есть. Датчик realme Book отзывчив и точно распознает палец пользователя. После нескольких дней работы с ним вы вряд ли захотите возвращаться к паролю.Дисплей, звук и веб-камераВ realme выбрали для своего первого ноутбука дисплей с соотношением сторон 3:2.Более квадратный экран станет достоинством в сценариях использования, где на дисплее нужно уместить больше информации. Например, при работе с документами или базами данных.Сама матрица с разрешением 2160 x 1440 пикселей выполнена по технологии IPS, а значит напрочь лишена мерцания. И без того высокая яркость (400 нит) субъективно воспринимается еще выше благодаря глянцевому покрытию дисплея. Экран в ноутбуке прикрыт стеклом Gorilla Glass с олеофобным покрытием. Да, дисплей несенсорный, но все-таки приятно, что производитель подумал о том, как упростить пользователям жизнь — случайные отпечатки пальцев оттираются легко. А 170-градусный угол обзора делает использование ноутбука комфортнее.Тем же, кто работает с графикой, фото и видео, будет интересно узнать, что у экрана realme Book заявлен 100-процентный охват sRGB при контрастности 1500:1. Проще говоря, матрица обеспечивает точную цветопередачу при высокой контрастности.Ноутбуку досталась стереопара, динамики настраивались известной компанией HARMAN. Заявлена и поддержка "улучшайзера" DTS Stereo Surround Sound. Ноутбук чисто и громко играет любое аудио, можно даже расслышать акценты на низких частотах. Но гораздо важнее для современного лэптопа то, как он звук записывает — в realme Book установлена пара микрофонов, поддерживающих шумоподавление. Собеседники вас точно услышат, даже если созваниваться придется из шумного помещения.А вот встроенная веб-камера у realme довольно стандартная — разрешения 1280x720 пикселей хватит для Zoom или Telegram.Производительность и интерфейсыПлатформой ноутбуку послужил четырехъядерный процессор Intel Core i5-1135G7 со встроенной графикой Iris Xe Graphics. Чип семейства Tiger Lake хорошо зарекомендовал себя в сегменте топовых ультрабуков 2021 года. Кроме того, realme Book получил сертификацию Intel Evo, подтвердив качество и высокий уровень производительности компонентов.Бенчмарки и синтетические тесты демонстрируют высокую производительность платформы. В реальном использовании realme Book уверенно справляется даже с профессиональными сценариями использования, не пасует ни перед обработкой фотографий, ни перед монтажом роликов в разрешении 4K.Игровой потенциал тут тоже неплохой, но надо понимать, что встроенная графика Iris Xe Graphics — далеко не геймерское решение. То есть, на ноутбуке можно запускать на высоких настройках AAA-игры, вышедшие примерно до 2016 года. С более свежими тайтлами графику придется настраивать уже индивидуально, чтобы получить максимальный фреймрейт. А вот сетевые игры realme Book переваривает отлично — те же "танки" могут запускаться на высоких настройках.Тестовая конфигурация ноутбука получила 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 512 ГБ. Первая, как стало уже отраслевым стандартом, распаяна на материнской плате. А вот плашку SSD можно при желании заменить, если захочется больше памяти. Но по скорости это довольно быстрое решение от Samsung — около 3000 Мб/с на чтение и 2000 Мб/с на запись по результатам бенчмарка CrystalDiskMark.Инженерам realme удалось соблюсти компромисс между компактностью, эффективностью системы охлаждения и шумом от нее. При максимальных нагрузках вентилятор отчетливо слышно, но, сбросив температурный режим, он немедленно отключается. Ноутбук нельзя назвать горячим даже в ресурсоемких задачах, пользоваться им можно, не боясь обжечься о раскаленную поверхность.Набор портов realme Book отражает тенденции современного ноутбукостроения — два порта USB-C, один привычный USB-A и аудиоджек. И этого с избытком хватает даже при профессиональном использовании. Один из портов USB-C поддерживает технологию Thunderbolt 4, то есть на базе ноутбука можно развернуть целую рабочую станцию, подключив внешний экран, различные хабы или внешнюю видеокарту. Отметим, что прямые конкуренты лишены Thunderbolt 4, который добавляется исключительно в сверхдорогие модели. А вот в realme решили правила игры поменять.Производитель не стал добавлять в новый ноутбук устаревшие протоколы беспроводных интерфейсов — здесь работают актуальные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Они обеспечивают гораздо более высокую надежность связи.Программное обеспечение"Из коробки" ноутбук работает на привычной Windows 10 (версия Home Edition). Компьютер полностью соответствует требованиям Microsoft для перехода на новую Windows 11, установка которой потребует совсем немного времени. Переходить или нет — решать пользователю, сам realme Book не надоедает предложениями обновиться.Компания realme, будучи сильным игроком в мире смартфонов, создала программу для расширенного взаимодействия ноутбука с фирменными смартфонами. PC Connect была представлена всего пару месяцев назад.С помощью этого софта можно перетаскивать файлы между смартфоном и компьютером или открывать то, что хранится на телефоне. Есть возможность просматривать сообщения и уведомления смартфона, копировать и вставлять контент с одного устройства на другое с помощью общего буфера обмена.АвтономностьНоутбуку достался аккумулятор емкостью 53 Вт-ч (или привычные 6875 мАч), что звучит обнадеживающе для столь компактной производительной машинки.Компьютер при 100-процентной яркости, подключению к беспроводному интернету, активированным модулем Bluetooth и подсветкой клавиатуры продержался примерно шесть часов без подзарядки. Это в режиме максимальной производительности в типичных офисных задачах, вроде редактирования фото, работы с текстом и веб-браузером. В более экономичном сценарии использования из realme Book можно "выжать" 8-часовой рабочий день, хороший показатель для тонкого лэптопа.И когда батарейка разрядится, вступает в дело комплектное 65-ваттное зарядное устройство, поддерживающее протокол Power Delivery. Последнее означает, что владелец ноутбука сможет легко подобрать альтернативу стандартному блоку питания, если, конечно, захочет. А это вряд ли, учитывая его характеристики — realme Book от этой зарядки восстанавливает емкость аккумулятора на 50 процентов за полчаса. А на полную зарядку компьютера, находящегося в режиме ожидания, уйдет всего два часа.Отметим, что комплектная зарядка отлично "дружит" со смартфонами realme. Их она готова питать на мощности в 30 Вт.ИтогоКомпания realme - новичок на рынке ноутбуков и от первой модели не ожидаешь чего-то особенного. Но стоит поработать за realme Book буквально пару часов, и понимаешь, что это продукт высокого уровня, способный на равных соперничать с признанными грандами индустрии. Лэптоп выполнен качественно и добротно, здесь не экономили ни на материалах корпуса, ни на сборке, ни на начинке.При стоимости от 60 тысяч рублей realme Book смотрится интересным предложением, которое обязательно найдет своего покупателя в бизнес-сегменте, среди контентмейкеров и тех, кто хочет компактный ноутбук для развлечений. Особенно сейчас, когда традиционные бренды часто задирают ценники на свою продукцию.

https://ria.ru/20211018/realme-1755063103.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, microsoft corporation, ноутбуки, windows, realme