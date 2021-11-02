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"Нам хана". Американцы приготовились к концу после слов Путина
"Нам хана": американцы признали правоту Путина - РИА Новости, 02.11.2021
"Нам хана". Американцы приготовились к концу после слов Путина
Американские читатели сайта Fox News высоко оценили слова президента России Владимира Путина о необходимости укреплять оборону в ответ на действия НАТО. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:17
2021-11-02T16:53
в мире
болгария
румыния
владимир путин
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американские читатели сайта Fox News высоко оценили слова президента России Владимира Путина о необходимости укреплять оборону в ответ на действия НАТО."России очень повезло иметь такого сильного лидера, как Путин", — написал один из пользователей."Дорогой мистер Путин, ваша страна избавилась от коммунизма, а у нас он процветает благодаря Байдену, демократам, СМИ и корпорациям. &lt;...&gt; Будущее за вами, а нам хана", — добавил другой комментатор."Я доверяю Путину больше, чем администрации Байдена", — подчеркнул один из юзеров."Президент Путин, не беспокойтесь, Запад подрывает сам себя", — написал пользователь joe657.Ранее Путин, комментируя маневры флагманского командного корабля Mount Whitney в Черном море, заявил, что на судно можно "быстро посмотреть в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за продвижение проектов сотрудничества, не основанных на конфронтации.
https://ria.ru/20211030/britantsy-1756974722.html
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в мире, болгария, румыния, владимир путин, нато, сергей лавров, россия
15:17 02.11.2021 (обновлено: 16:53 02.11.2021)
 
"Нам хана": американцы признали правоту Путина

Читатели Fox News: России очень повезло с таким лидером, как Путин

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американские читатели сайта Fox News высоко оценили слова президента России Владимира Путина о необходимости укреплять оборону в ответ на действия НАТО.
"России очень повезло иметь такого сильного лидера, как Путин", — написал один из пользователей.
"Дорогой мистер Путин, ваша страна избавилась от коммунизма, а у нас он процветает благодаря Байдену, демократам, СМИ и корпорациям. <...> Будущее за вами, а нам хана", — добавил другой комментатор.
"Я доверяю Путину больше, чем администрации Байдена", — подчеркнул один из юзеров.
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"Президент Путин, не беспокойтесь, Запад подрывает сам себя", — написал пользователь joe657.
Ранее Путин, комментируя маневры флагманского командного корабля Mount Whitney в Черном море, заявил, что на судно можно "быстро посмотреть в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за продвижение проектов сотрудничества, не основанных на конфронтации.
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