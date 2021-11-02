https://ria.ru/20211102/putin-1757389221.html

"Нам хана". Американцы приготовились к концу после слов Путина

"Нам хана": американцы признали правоту Путина - РИА Новости, 02.11.2021

"Нам хана". Американцы приготовились к концу после слов Путина

Американские читатели сайта Fox News высоко оценили слова президента России Владимира Путина о необходимости укреплять оборону в ответ на действия НАТО. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:17

2021-11-02T15:17

2021-11-02T16:53

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нато

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россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американские читатели сайта Fox News высоко оценили слова президента России Владимира Путина о необходимости укреплять оборону в ответ на действия НАТО."России очень повезло иметь такого сильного лидера, как Путин", — написал один из пользователей."Дорогой мистер Путин, ваша страна избавилась от коммунизма, а у нас он процветает благодаря Байдену, демократам, СМИ и корпорациям. <...> Будущее за вами, а нам хана", — добавил другой комментатор."Я доверяю Путину больше, чем администрации Байдена", — подчеркнул один из юзеров."Президент Путин, не беспокойтесь, Запад подрывает сам себя", — написал пользователь joe657.Ранее Путин, комментируя маневры флагманского командного корабля Mount Whitney в Черном море, заявил, что на судно можно "быстро посмотреть в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за продвижение проектов сотрудничества, не основанных на конфронтации.

https://ria.ru/20211030/britantsy-1756974722.html

https://ria.ru/20211025/putin-1756077999.html

болгария

румыния

россия

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в мире, болгария, румыния, владимир путин, нато, сергей лавров, россия