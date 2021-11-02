15:17 02.11.2021 (обновлено: 16:53 02.11.2021)
"Нам хана": американцы признали правоту Путина
Читатели Fox News: России очень повезло с таким лидером, как Путин
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американские читатели сайта Fox News высоко оценили слова президента России Владимира Путина о необходимости укреплять оборону в ответ на действия НАТО.
"России очень повезло иметь такого сильного лидера, как Путин", — написал один из пользователей.
"Дорогой мистер Путин, ваша страна избавилась от коммунизма, а у нас он процветает благодаря Байдену, демократам, СМИ и корпорациям. <...> Будущее за вами, а нам хана", — добавил другой комментатор.
"Я доверяю Путину больше, чем администрации Байдена", — подчеркнул один из юзеров.
"Президент Путин, не беспокойтесь, Запад подрывает сам себя", — написал пользователь joe657.
Ранее Путин, комментируя маневры флагманского командного корабля Mount Whitney в Черном море, заявил, что на судно можно "быстро посмотреть в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за продвижение проектов сотрудничества, не основанных на конфронтации.