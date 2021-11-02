https://ria.ru/20211102/putin-1757349289.html
Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников - РИА Новости, 02.11.2021
Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
Президент РФ Владимир Путин в рамках серии военных совещаний в Сочи обсудит разработку новых моделей беспилотников и технологии борьбы с ними, сообщил... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:15
2021-11-02T12:15
2021-11-02T12:15
безопасность
технологии
сочи
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках серии военных совещаний в Сочи обсудит разработку новых моделей беспилотников и технологии борьбы с ними, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня в середине дня он (президент – ред.) начнет совещание, которое целиком будет посвящено беспилотникам. Высокотехнологичная отрасль, тема разработки новых моделей, оснащение наших вооруженных сил беспилотниками. Но не только это, но и технологии борьбы с беспилотниками, где тоже у нас есть очень и очень хороший опыт и хорошие наработки", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента отметил, что в течение дня Путин также проведет личные встречи с участниками совещаний.
https://radiosputnik.ria.ru/20211101/putin-1757252365.html
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безопасность, технологии, сочи, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
Песков: Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников