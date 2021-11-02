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Видео Путина в рамках саммита в Глазго покажут на сессии о землепользовании
Видео Путина в рамках саммита в Глазго покажут на сессии о землепользовании - РИА Новости, 02.11.2021
Видео Путина в рамках саммита в Глазго покажут на сессии о землепользовании
Видеообращение президента РФ Владимира Путина в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:48
2021-11-02T11:48
владимир путин
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ГЛАЗГО, 2 ноя - РИА Новости. Видеообращение президента РФ Владимира Путина в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго СОР26 прозвучит утром во вторник на сессии о лесах и землепользовании, сообщил РИА Новости помощник спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева.Ранее Россия вошла в число более 100 стран, которые в рамках СОР26 обязались остановить исчезновение лесов к 2030 году. В частности, 12 стран-доноров обязались предоставить 12 миллиардов долларов государственного финансирования в области климата в период с 2021 по 2025 год в рамках нового глобального обязательства по финансированию лесного хозяйства. Кроме того, 11 стран обязались выделить не менее 1,5 миллиарда долларов на защиту лесов бассейна реки Конго – в этом районе произрастает второй по величине тропический лес в мире, который имеет решающее значение для глобальных усилий по решению проблемы изменения климата.Также 14 стран-доноров и благотворительных организаций обязались выделить не менее 1,7 миллиарда долларов в период с 2021 по 2025 год на поощрение прав коренных народов и местных общин на владение лесами и поддержку их роли в качестве хранителей лесов и природы.Кроме того, 28 правительств, на долю которых приходится 75% мировой торговли ключевыми товарами, которые могут угрожать лесам, подписали новое Заявление о торговле лесами, сельским хозяйством и сырьевыми товарами.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20211101/glazgo-1757228797.html
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владимир путин
11:48 02.11.2021
 
Видео Путина в рамках саммита в Глазго покажут на сессии о землепользовании

Видеообращение Путина в рамках саммита по климату прозвучит на сессии о землепользовании

© REUTERS / Phil NobleЛоготип конференции ООН об изменении климата в Глазго
Логотип конференции ООН об изменении климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Phil Noble
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ГЛАЗГО, 2 ноя - РИА Новости. Видеообращение президента РФ Владимира Путина в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго СОР26 прозвучит утром во вторник на сессии о лесах и землепользовании, сообщил РИА Новости помощник спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева.
"Записанное видеообращение планируется на сессии по лесам и землепользованию (Action of forests and land-use), она начинается в 9.15 (12.15 мск - ред.). По предварительной информации британской стороны, выступление российского президента предполагается во второй части сессии, после британского вступительного заявления", - сказал он.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 15:35
Премьер Чехии прокомментировал саммит по климату в Глазго
Ранее Россия вошла в число более 100 стран, которые в рамках СОР26 обязались остановить исчезновение лесов к 2030 году. В частности, 12 стран-доноров обязались предоставить 12 миллиардов долларов государственного финансирования в области климата в период с 2021 по 2025 год в рамках нового глобального обязательства по финансированию лесного хозяйства. Кроме того, 11 стран обязались выделить не менее 1,5 миллиарда долларов на защиту лесов бассейна реки Конго – в этом районе произрастает второй по величине тропический лес в мире, который имеет решающее значение для глобальных усилий по решению проблемы изменения климата.
Также 14 стран-доноров и благотворительных организаций обязались выделить не менее 1,7 миллиарда долларов в период с 2021 по 2025 год на поощрение прав коренных народов и местных общин на владение лесами и поддержку их роли в качестве хранителей лесов и природы.
Кроме того, 28 правительств, на долю которых приходится 75% мировой торговли ключевыми товарами, которые могут угрожать лесам, подписали новое Заявление о торговле лесами, сельским хозяйством и сырьевыми товарами.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
09:10
МИД назвал основные инструменты борьбы с изменением климата
 
Владимир Путин
 
 
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