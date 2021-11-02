https://ria.ru/20211102/putin-1757341901.html

Видео Путина в рамках саммита в Глазго покажут на сессии о землепользовании

Видео Путина в рамках саммита в Глазго покажут на сессии о землепользовании - РИА Новости, 02.11.2021

Видео Путина в рамках саммита в Глазго покажут на сессии о землепользовании

Видеообращение президента РФ Владимира Путина в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:48

2021-11-02T11:48

2021-11-02T11:48

владимир путин

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ГЛАЗГО, 2 ноя - РИА Новости. Видеообращение президента РФ Владимира Путина в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго СОР26 прозвучит утром во вторник на сессии о лесах и землепользовании, сообщил РИА Новости помощник спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева.Ранее Россия вошла в число более 100 стран, которые в рамках СОР26 обязались остановить исчезновение лесов к 2030 году. В частности, 12 стран-доноров обязались предоставить 12 миллиардов долларов государственного финансирования в области климата в период с 2021 по 2025 год в рамках нового глобального обязательства по финансированию лесного хозяйства. Кроме того, 11 стран обязались выделить не менее 1,5 миллиарда долларов на защиту лесов бассейна реки Конго – в этом районе произрастает второй по величине тропический лес в мире, который имеет решающее значение для глобальных усилий по решению проблемы изменения климата.Также 14 стран-доноров и благотворительных организаций обязались выделить не менее 1,7 миллиарда долларов в период с 2021 по 2025 год на поощрение прав коренных народов и местных общин на владение лесами и поддержку их роли в качестве хранителей лесов и природы.Кроме того, 28 правительств, на долю которых приходится 75% мировой торговли ключевыми товарами, которые могут угрожать лесам, подписали новое Заявление о торговле лесами, сельским хозяйством и сырьевыми товарами.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211101/glazgo-1757228797.html

https://ria.ru/20211102/mid-1757317457.html

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владимир путин