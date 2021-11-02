https://ria.ru/20211102/putin-1757333846.html
Совещание по оборонно-промышленному комплексу с участием Владимира Путина
Совещание по оборонно-промышленному комплексу с участием Владимира Путина - РИА Новости, 02.11.2021
Совещание по оборонно-промышленному комплексу с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по оборонно-промышленному комплексу. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:33
2021-11-02T14:33
2021-11-02T14:33
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по оборонно-промышленному комплексу.
РИА Новости
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LIVE: Путин проводит совещание по оборонно-промышленному комплексу
LIVE: Путин проводит совещание по оборонно-промышленному комплексу
2021-11-02T14:33
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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владимир путин, видео
Совещание по оборонно-промышленному комплексу с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по оборонно-промышленному комплексу.
2021-11-02T14:33
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PT6M53S
Совещание по оборонно-промышленному комплексу с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по оборонно-промышленному комплексу.