https://ria.ru/20211102/programmy-1757336516.html

Москалькова предложила разработать программы по правам человека для школ

Москалькова предложила разработать программы по правам человека для школ - РИА Новости, 02.11.2021

Москалькова предложила разработать программы по правам человека для школ

Обучающие программы по предмету "права человека" для школ и вузов необходимо разработать в России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:24

2021-11-02T11:24

2021-11-02T11:24

общество

образование - общество

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Обучающие программы по предмету "права человека" для школ и вузов необходимо разработать в России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."К сожалению, сегодня в школах не преподается такой предмет, как "права человека", далеко не во всех вузах он есть. Мы предлагаем сделать на этом акцент и подготовить обучающие программы по правам человека", - сказала Москалькова на пленарном заседании форума "Сообщество" Общественной палаты (ОП) РФ.По ее словам, уважение к теме прав человека следует вырабатывать у молодежи с ранних лет.

https://ria.ru/20210902/prava-1748364255.html

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2021

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общество, образование - общество, татьяна москалькова, россия