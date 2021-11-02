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Москалькова предложила разработать программы по правам человека для школ
Москалькова предложила разработать программы по правам человека для школ - РИА Новости, 02.11.2021
Москалькова предложила разработать программы по правам человека для школ
Обучающие программы по предмету "права человека" для школ и вузов необходимо разработать в России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:24
2021-11-02T11:24
2021-11-02T11:24
общество
образование - общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Обучающие программы по предмету "права человека" для школ и вузов необходимо разработать в России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."К сожалению, сегодня в школах не преподается такой предмет, как "права человека", далеко не во всех вузах он есть. Мы предлагаем сделать на этом акцент и подготовить обучающие программы по правам человека", - сказала Москалькова на пленарном заседании форума "Сообщество" Общественной палаты (ОП) РФ.По ее словам, уважение к теме прав человека следует вырабатывать у молодежи с ранних лет.
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общество, образование - общество, татьяна москалькова, россия
Москалькова предложила разработать программы по правам человека для школ
Москалькова предложила разработать обучающие программы по правам человека для школ и вузов