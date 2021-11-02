https://ria.ru/20211102/prestuplenie-1757334988.html

В Сибири фигуранта дела о торговле детьми заподозрили в отмывании денег

В Сибири фигуранта дела о торговле детьми заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 02.11.2021

В Сибири фигуранта дела о торговле детьми заподозрили в отмывании денег

Фигуранта дела о торговле детьми в Красноярске теперь подозревают и в легализации преступных доходов, сообщает во вторник управление СК РФ по Красноярскому краю РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:13

2021-11-02T11:13

2021-11-02T11:13

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

суррогатное материнство

россия

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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Фигуранта дела о торговле детьми в Красноярске теперь подозревают и в легализации преступных доходов, сообщает во вторник управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.Следствие считает преступным "суррогатный" бизнес, организованный этим коммерсантом. По данным СК, в 2019 году мужчина вместе со знакомыми искал гражданок России и Казахстана, готовых родить за деньги и передать ребенка "третьим лицам".Женщины в Камбодже проходили процедуру оплодотворения, родили в 2020 году в Красноярске, получили свидетельства о рождении и через нотариуса уполномочили подозреваемых представлять их интересы в госорганах. За передачу детей женщины получали по 850 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о продаже "двух и более" детей – эта статья УК РФ предусматривает длительные сроки заключения."В ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО "Дидилия" подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере)", - говорится в релизе.Следователи полагают, что в 2019-2020 годах директор "Дидилии" с женой и ее подругой получили от иностранцев более 1,7 миллиона рублей, которые затем были вложены в покупку дома и земли в поселке Манский общей стоимостью 4,5 миллиона рублей. Это следствие и считает актом отмывания.

https://ria.ru/20210531/delo-1734918173.html

https://ria.ru/20210707/deti-1740191379.html

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), суррогатное материнство, россия