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В Сибири фигуранта дела о торговле детьми заподозрили в отмывании денег
В Сибири фигуранта дела о торговле детьми заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 02.11.2021
В Сибири фигуранта дела о торговле детьми заподозрили в отмывании денег
Фигуранта дела о торговле детьми в Красноярске теперь подозревают и в легализации преступных доходов, сообщает во вторник управление СК РФ по Красноярскому краю РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:13
2021-11-02T11:13
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
суррогатное материнство
россия
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Фигуранта дела о торговле детьми в Красноярске теперь подозревают и в легализации преступных доходов, сообщает во вторник управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.Следствие считает преступным "суррогатный" бизнес, организованный этим коммерсантом. По данным СК, в 2019 году мужчина вместе со знакомыми искал гражданок России и Казахстана, готовых родить за деньги и передать ребенка "третьим лицам".Женщины в Камбодже проходили процедуру оплодотворения, родили в 2020 году в Красноярске, получили свидетельства о рождении и через нотариуса уполномочили подозреваемых представлять их интересы в госорганах. За передачу детей женщины получали по 850 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о продаже "двух и более" детей – эта статья УК РФ предусматривает длительные сроки заключения."В ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО "Дидилия" подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере)", - говорится в релизе.Следователи полагают, что в 2019-2020 годах директор "Дидилии" с женой и ее подругой получили от иностранцев более 1,7 миллиона рублей, которые затем были вложены в покупку дома и земли в поселке Манский общей стоимостью 4,5 миллиона рублей. Это следствие и считает актом отмывания.
https://ria.ru/20210531/delo-1734918173.html
https://ria.ru/20210707/deti-1740191379.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), суррогатное материнство, россия
11:13 02.11.2021
 
В Сибири фигуранта дела о торговле детьми заподозрили в отмывании денег

В Красноярске фигуранта дела о торговле детьми заподозрили и в отмывании денег

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Фигуранта дела о торговле детьми в Красноярске теперь подозревают и в легализации преступных доходов, сообщает во вторник управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Следствие считает преступным "суррогатный" бизнес, организованный этим коммерсантом. По данным СК, в 2019 году мужчина вместе со знакомыми искал гражданок России и Казахстана, готовых родить за деньги и передать ребенка "третьим лицам".
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Женщины в Камбодже проходили процедуру оплодотворения, родили в 2020 году в Красноярске, получили свидетельства о рождении и через нотариуса уполномочили подозреваемых представлять их интересы в госорганах. За передачу детей женщины получали по 850 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о продаже "двух и более" детей – эта статья УК РФ предусматривает длительные сроки заключения.
"В ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО "Дидилия" подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере)", - говорится в релизе.
Следователи полагают, что в 2019-2020 годах директор "Дидилии" с женой и ее подругой получили от иностранцев более 1,7 миллиона рублей, которые затем были вложены в покупку дома и земли в поселке Манский общей стоимостью 4,5 миллиона рублей. Это следствие и считает актом отмывания.
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ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)суррогатное материнствоРоссия
 
 
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