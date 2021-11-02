https://ria.ru/20211102/preparat-1757311108.html

"Отправитесь на кладбище": врач назвал смертельно опасные при COVID лекарства

"Отправитесь на кладбище": врач назвал запретные при COVID лекарства - РИА Новости, 02.11.2021

"Отправитесь на кладбище": врач назвал смертельно опасные при COVID лекарства

Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T06:48

2021-11-02T06:48

2021-11-02T12:19

распространение коронавируса

общество

александр мельников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил в Facebook препараты, которые нельзя применять при лечении COVID-19 в домашних условиях.Отдельно он выделил кортикостероиды — по его словам, несмотря на эффективность, они отличаются большим количеством опасных побочных эффектов, вред от которых нередко перевешивает пользу.Медик предостерег и от применения противовирусных препаратов. Он отметил, что в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения COVID-19 на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.Специалист напомнил и об опасности бездумного применения антибиотиков.Он подчеркнул, что коронавирусное поражение легких — не повод для назначения такого типа лекарств. По его словам, в основном антибиотики при COVID-19 нужны тяжелым больным, находящимся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756970427.html

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756658730.html

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общество, александр мельников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии