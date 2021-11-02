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"Отправитесь на кладбище": врач назвал смертельно опасные при COVID лекарства
"Отправитесь на кладбище": врач назвал запретные при COVID лекарства - РИА Новости, 02.11.2021
"Отправитесь на кладбище": врач назвал смертельно опасные при COVID лекарства
Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T06:48
2021-11-02T06:48
2021-11-02T12:19
распространение коронавируса
общество
александр мельников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил в Facebook препараты, которые нельзя применять при лечении COVID-19 в домашних условиях.Отдельно он выделил кортикостероиды — по его словам, несмотря на эффективность, они отличаются большим количеством опасных побочных эффектов, вред от которых нередко перевешивает пользу.Медик предостерег и от применения противовирусных препаратов. Он отметил, что в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения COVID-19 на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.Специалист напомнил и об опасности бездумного применения антибиотиков.Он подчеркнул, что коронавирусное поражение легких — не повод для назначения такого типа лекарств. По его словам, в основном антибиотики при COVID-19 нужны тяжелым больным, находящимся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
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общество, александр мельников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:48 02.11.2021 (обновлено: 12:19 02.11.2021)
"Отправитесь на кладбище": врач назвал запретные при COVID лекарства
Терапевт Мельников призвал антибиотики при лечении коронавируса дома
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников
перечислил в Facebook
препараты, которые нельзя применять при лечении COVID-19 в домашних условиях.
Отдельно он выделил кортикостероиды — по его словам, несмотря на эффективность, они отличаются большим количеством опасных побочных эффектов, вред от которых нередко перевешивает пользу.
"Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу", — объяснил Мельников.
Медик предостерег и от применения противовирусных препаратов. Он отметил, что в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения COVID-19 на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.
Специалист напомнил и об опасности бездумного применения антибиотиков.
"Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут", — отметил Мельников.
Он подчеркнул, что коронавирусное поражение легких — не повод для назначения такого типа лекарств. По его словам, в основном антибиотики при COVID-19 нужны тяжелым больным, находящимся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.
Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.