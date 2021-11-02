https://ria.ru/20211102/prazdnik-1757405790.html
В ОП призвали учредить День работников избирательной системы
В ОП призвали учредить День работников избирательной системы - РИА Новости, 02.11.2021
В ОП призвали учредить День работников избирательной системы
В России необходимо учредить праздник - День работников избирательной системы, считает руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:30
2021-11-02T16:30
2021-11-02T16:30
общество
общественная палата рф
александр малькевич
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В России необходимо учредить праздник - День работников избирательной системы, считает руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за онлайн-голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."Мы должны прийти к появлению праздника - Дня работников избирательной системы РФ и плюс... не так давно учредил президент РФ награды в области культуры… мне кажется … могла бы появиться заслуженная государственная награда "Заслуженный работник избирательной системы", - сказал Малькевич на форуме "Сообщество".По его словам, труд людей, которые выдерживают нагрузку во время выборов, должен быть морально высоко поощрен.По информации пресс-службы ОП, форум "Сообщество" — это открытая площадка для диалога между чиновниками, предпринимателями, гражданскими активистами, представителями НКО и просто неравнодушными людьми. Его главная задача — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников.
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общество, общественная палата рф, александр малькевич, россия
В ОП призвали учредить День работников избирательной системы
Член Общественной палаты Малькевич призвал учредить День работников избирательной системы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
В России
необходимо учредить праздник - День работников избирательной системы, считает руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за онлайн-голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич
.
"Мы должны прийти к появлению праздника - Дня работников избирательной системы РФ и плюс... не так давно учредил президент РФ награды в области культуры… мне кажется … могла бы появиться заслуженная государственная награда "Заслуженный работник избирательной системы", - сказал Малькевич на форуме "Сообщество".
По его словам, труд людей, которые выдерживают нагрузку во время выборов, должен быть морально высоко поощрен.
По информации пресс-службы ОП, форум "Сообщество" — это открытая площадка для диалога между чиновниками, предпринимателями, гражданскими активистами, представителями НКО и просто неравнодушными людьми. Его главная задача — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников.