https://ria.ru/20211102/prazdnik-1757405790.html

В ОП призвали учредить День работников избирательной системы

В ОП призвали учредить День работников избирательной системы - РИА Новости, 02.11.2021

В ОП призвали учредить День работников избирательной системы

В России необходимо учредить праздник - День работников избирательной системы, считает руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:30

2021-11-02T16:30

2021-11-02T16:30

общество

общественная палата рф

александр малькевич

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/78/1556257875_0:136:3024:1837_1920x0_80_0_0_f8543a0ebd3923f88e89784486b17fee.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В России необходимо учредить праздник - День работников избирательной системы, считает руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за онлайн-голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."Мы должны прийти к появлению праздника - Дня работников избирательной системы РФ и плюс... не так давно учредил президент РФ награды в области культуры… мне кажется … могла бы появиться заслуженная государственная награда "Заслуженный работник избирательной системы", - сказал Малькевич на форуме "Сообщество".По его словам, труд людей, которые выдерживают нагрузку во время выборов, должен быть морально высоко поощрен.По информации пресс-службы ОП, форум "Сообщество" — это открытая площадка для диалога между чиновниками, предпринимателями, гражданскими активистами, представителями НКО и просто неравнодушными людьми. Его главная задача — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников.

https://ria.ru/20210922/vybory-1751244027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, общественная палата рф, александр малькевич, россия