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Германия требует открыть "Северный поток — 2", пока не поздно

В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.11.2021

Германия требует открыть "Северный поток — 2", пока не поздно

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью газете Bild выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:23

2021-11-02T03:23

2021-11-02T10:22

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северный поток — 2

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью газете Bild выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".По его мнению, это может остановить рост цен на газ на европейском рынке.Ранее Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация российского трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и ЕС."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что заполнила газом первую нитку газопровода и продолжает пусконаладочные работы на второй.Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов.Эксперты считают, что подорожание сырья связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом на СПГ в Азии. Как отметил президент России Владимир Путин, дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, с Ближнего Востока, а также из США в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов".

https://ria.ru/20211027/gaz-1756429247.html

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Финал в прокладке "Северного потока – 2" Точка в прокладке "Северного потока – 2". На барже "Фортуна" сварили последнюю трубу под номером 200 858 и погрузили ее на дно немецкой Балтики. 2021-11-02T03:23 true PT0M48S

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экономика, в мире, сша, азия, владимир путин, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, bild, маркус зедер, россия