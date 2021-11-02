03:23 02.11.2021 (обновлено: 10:22 02.11.2021)
В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
Премьер Баварии Зедер: открытие "Северного потока — 2" остановит рост цен на газ в Европе
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью газете Bild выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".
По его мнению, это может остановить рост цен на газ на европейском рынке.
"Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2", — отметил Зедер.
Ранее Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация российского трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и ЕС.
27 октября, 10:15Минэкономики Германии подтвердило выгоды от "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что заполнила газом первую нитку газопровода и продолжает пусконаладочные работы на второй.
Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов.
Эксперты считают, что подорожание сырья связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом на СПГ в Азии. Как отметил президент России Владимир Путин, дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии.
Кроме того, с Ближнего Востока, а также из США в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов".