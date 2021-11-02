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Германия требует открыть "Северный поток — 2", пока не поздно
В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.11.2021
Германия требует открыть "Северный поток — 2", пока не поздно
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью газете Bild выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:23
2021-11-02T10:22
экономика
в мире
сша
азия
владимир путин
еврокомиссия
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью газете Bild выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".По его мнению, это может остановить рост цен на газ на европейском рынке.Ранее Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация российского трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и ЕС."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что заполнила газом первую нитку газопровода и продолжает пусконаладочные работы на второй.Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов.Эксперты считают, что подорожание сырья связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом на СПГ в Азии. Как отметил президент России Владимир Путин, дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, с Ближнего Востока, а также из США в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов".
https://ria.ru/20211027/gaz-1756429247.html
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Финал в прокладке "Северного потока – 2"
Точка в прокладке "Северного потока – 2". На барже "Фортуна" сварили последнюю трубу под номером 200 858 и погрузили ее на дно немецкой Балтики.
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экономика, в мире, сша, азия, владимир путин, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, bild, маркус зедер, россия
03:23 02.11.2021 (обновлено: 10:22 02.11.2021)
 
В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"

Премьер Баварии Зедер: открытие "Северного потока — 2" остановит рост цен на газ в Европе

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью газете Bild выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".
По его мнению, это может остановить рост цен на газ на европейском рынке.

"Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2", — отметил Зедер.

Ранее Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация российского трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и ЕС.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 10:15
Минэкономики Германии подтвердило выгоды от "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что заполнила газом первую нитку газопровода и продолжает пусконаладочные работы на второй.
Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов.
Эксперты считают, что подорожание сырья связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом на СПГ в Азии. Как отметил президент России Владимир Путин, дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии.
Кроме того, с Ближнего Востока, а также из США в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов".
Работа газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
02:04
Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
 
ЭкономикаВ миреСШААзияВладимир ПутинЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2BildМаркус ЗедерРоссия
 
 
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