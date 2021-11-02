https://ria.ru/20211102/pomosch-1757446282.html

Словакия поставит 100 мегаватт Украине в качестве аварийной помощи

Словакия поставит 100 мегаватт Украине в качестве аварийной помощи - РИА Новости, 02.11.2021

Словакия поставит 100 мегаватт Украине в качестве аварийной помощи

Украина запросила аварийную помощь не только из энергосистемы Белоруссии, но и из Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:39

2021-11-02T19:39

2021-11-02T19:39

в мире

украина

белоруссия

укрэнерго

министерство энергетики белоруссии

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Украина запросила аварийную помощь не только из энергосистемы Белоруссии, но и из Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, сообщили в пресс-службе оператора объединенной энергосети государственной компании "Укрэнерго".Ранее пресс-служба министерства энергетики Белоруссии сообщила, что в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет."Аварийку из РБ (Республики Беларусь - ред.) в ОЭС (объединенную энергосистему - ред.) Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров – ред.) из Словакии в 100 МВт подтверждаем", - цитирует комментарий пресс-службы компании агентство УНИАН.Отмечается, что необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.Также в компании отметили, что пока никаких отключений потребителей - ни промышленных, ни бытовых - не планируется.

https://ria.ru/20211021/elektroenergetika-1755460874.html

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в мире, украина, белоруссия, укрэнерго, министерство энергетики белоруссии