https://ria.ru/20211102/poligon-1757310533.html

Запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год

Запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год - РИА Новости, 02.11.2021

Запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год

Запуск первого в России полигона для дронов, где разработчики смогут проводить все виды летных испытаний, в том числе демонстрацию технологий и сертификационные РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T06:29

2021-11-02T06:29

2021-11-02T06:29

новое оружие россии

безопасность

технологии

москва

беспилотники

россия

коронавирус в россии

антон третьяк

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запуск первого в России полигона для дронов, где разработчики смогут проводить все виды летных испытаний, в том числе демонстрацию технологий и сертификационные полеты, перенесен на 2022 год из-за пандемии, сообщил РИА Новости руководитель проекта "Полигон БАС" (входит в рынок AeroNet Национальной технологической инициативы) Антон Третьяк.Он отметил, что проект заключается в создании специальных цифрового и летного полигонов для тестирования дронов. На экспериментальной площадке разработчики смогут проводить все виды летных испытаний - от демонстрации технологий до сертификационных полетов. Платформу разместят в районе аэродрома "Орловка", в 160 километрах от Москвы. На специально выделенном участке земли заканчивается строительство летно-испытательного центра.Цифровая платформа позволит в ускоренном режиме оценить соответствие дронов нормам летной годности, а также испытать еще разрабатываемые аппараты, системы управления и оборудование. Для этого полигон оснащается средствами траекторных измерений, системой проведения и контроля испытаний, а также метеооборудованием.Для удобства разработчиков на полигоне будет функционировать "летающая лаборатория". Она будет сопровождать испытуемый аппарат в ходе полета, фиксировать визуально его состояние, а также текущие метеоусловия в точке его нахождения. Сами разработчики смогут трудиться в специальных зонах, оборудованных рабочими местами и помещениями для проведения совещаний и анализа результатов. Для групп руководства полетами и проведения испытаний спроектирован зал, оснащенный рабочими местами и оборудованием для контроля и управления.Третьяк отметил, что на данный момент программно-аппаратный комплекс изготовлен, завершается процесс строительства, монтажа и пусконаладки составных частей полигона, идет подготовка к испытаниям. По оценке авторов проекта, в период 2020-2025 годов не менее 40 беспилотных авиационных систем в России будут нуждаться в сертификации. Финансирование проекта ведется Фондом поддержки проектов НТИ, а также исполнителем проекта.

https://ria.ru/20211102/drony-1757307793.html

https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, москва, беспилотники, россия, коронавирус в россии, антон третьяк