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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211102/poligon-1757310533.html
Запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год
Запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год - РИА Новости, 02.11.2021
Запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год
Запуск первого в России полигона для дронов, где разработчики смогут проводить все виды летных испытаний, в том числе демонстрацию технологий и сертификационные РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T06:29
2021-11-02T06:29
новое оружие россии
безопасность
технологии
москва
беспилотники
россия
коронавирус в россии
антон третьяк
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запуск первого в России полигона для дронов, где разработчики смогут проводить все виды летных испытаний, в том числе демонстрацию технологий и сертификационные полеты, перенесен на 2022 год из-за пандемии, сообщил РИА Новости руководитель проекта "Полигон БАС" (входит в рынок AeroNet Национальной технологической инициативы) Антон Третьяк.Он отметил, что проект заключается в создании специальных цифрового и летного полигонов для тестирования дронов. На экспериментальной площадке разработчики смогут проводить все виды летных испытаний - от демонстрации технологий до сертификационных полетов. Платформу разместят в районе аэродрома "Орловка", в 160 километрах от Москвы. На специально выделенном участке земли заканчивается строительство летно-испытательного центра.Цифровая платформа позволит в ускоренном режиме оценить соответствие дронов нормам летной годности, а также испытать еще разрабатываемые аппараты, системы управления и оборудование. Для этого полигон оснащается средствами траекторных измерений, системой проведения и контроля испытаний, а также метеооборудованием.Для удобства разработчиков на полигоне будет функционировать "летающая лаборатория". Она будет сопровождать испытуемый аппарат в ходе полета, фиксировать визуально его состояние, а также текущие метеоусловия в точке его нахождения. Сами разработчики смогут трудиться в специальных зонах, оборудованных рабочими местами и помещениями для проведения совещаний и анализа результатов. Для групп руководства полетами и проведения испытаний спроектирован зал, оснащенный рабочими местами и оборудованием для контроля и управления.Третьяк отметил, что на данный момент программно-аппаратный комплекс изготовлен, завершается процесс строительства, монтажа и пусконаладки составных частей полигона, идет подготовка к испытаниям. По оценке авторов проекта, в период 2020-2025 годов не менее 40 беспилотных авиационных систем в России будут нуждаться в сертификации. Финансирование проекта ведется Фондом поддержки проектов НТИ, а также исполнителем проекта.
https://ria.ru/20211102/drony-1757307793.html
https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html
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безопасность, технологии, москва, беспилотники, россия, коронавирус в россии, антон третьяк
06:29 02.11.2021
 
Запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год

Глава "Полигон БАС": запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год

© Fotolia / SergeyБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Fotolia / Sergey
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запуск первого в России полигона для дронов, где разработчики смогут проводить все виды летных испытаний, в том числе демонстрацию технологий и сертификационные полеты, перенесен на 2022 год из-за пандемии, сообщил РИА Новости руководитель проекта "Полигон БАС" (входит в рынок AeroNet Национальной технологической инициативы) Антон Третьяк.
"В связи с тем, что авиационная отрасль понесла значительный ущерб из-за пандемии COVID-19, команда проекта вынуждена перенести срок запуска на три месяца, то есть до февраля 2022 года", - сказал Третьяк.
Он отметил, что проект заключается в создании специальных цифрового и летного полигонов для тестирования дронов. На экспериментальной площадке разработчики смогут проводить все виды летных испытаний - от демонстрации технологий до сертификационных полетов. Платформу разместят в районе аэродрома "Орловка", в 160 километрах от Москвы. На специально выделенном участке земли заканчивается строительство летно-испытательного центра.
Цифровая платформа позволит в ускоренном режиме оценить соответствие дронов нормам летной годности, а также испытать еще разрабатываемые аппараты, системы управления и оборудование. Для этого полигон оснащается средствами траекторных измерений, системой проведения и контроля испытаний, а также метеооборудованием.
Запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время учений Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
03:42Новое оружие России
Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
Для удобства разработчиков на полигоне будет функционировать "летающая лаборатория". Она будет сопровождать испытуемый аппарат в ходе полета, фиксировать визуально его состояние, а также текущие метеоусловия в точке его нахождения. Сами разработчики смогут трудиться в специальных зонах, оборудованных рабочими местами и помещениями для проведения совещаний и анализа результатов. Для групп руководства полетами и проведения испытаний спроектирован зал, оснащенный рабочими местами и оборудованием для контроля и управления.
Третьяк отметил, что на данный момент программно-аппаратный комплекс изготовлен, завершается процесс строительства, монтажа и пусконаладки составных частей полигона, идет подготовка к испытаниям. По оценке авторов проекта, в период 2020-2025 годов не менее 40 беспилотных авиационных систем в России будут нуждаться в сертификации. Финансирование проекта ведется Фондом поддержки проектов НТИ, а также исполнителем проекта.
Ростех - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:03Новое оружие России
В России завершились испытания системы обнаружения дронов-шпионов по звуку
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииМосквабеспилотникиРоссияКоронавирус в РоссииАнтон Третьяк
 
 
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