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Украинцам грозит смерть от холода. Зеленский вынужден покориться всем условиям Путина
На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву - РИА Новости, 02.11.2021
Украинцам грозит смерть от холода. Зеленский вынужден покориться всем условиям Путина
Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала UkrLive, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T02:28
2021-11-02T02:46
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
газпром
петр порошенко
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала UkrLive, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены "идти на поклон" в Москву и соглашаться на любые условия "Газпрома".Политолог указал, что и Порошенко, и Зеленский ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны. Такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с "Газпромом", считает эксперт.Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, газпром, петр порошенко, россия, дмитрий корнейчук
02:28 02.11.2021 (обновлено: 02:46 02.11.2021)
 
На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву

Политолог Корнейчук: Зеленский будет вынужден согласиться на любые условия России по газу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала UkrLive, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены "идти на поклон" в Москву и соглашаться на любые условия "Газпрома".

"Власть сознательно — и Порошенко, и Зеленский — ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве", — заявил Корнейчук.

Политолог указал, что и Порошенко, и Зеленский ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны. Такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с "Газпромом", считает эксперт.
"Потому что сейчас, когда мы придем к "Газпрому", "Газпром" может выставлять любую цену на свой газ, и мы вынуждены будем соглашаться", — заключил Корнейчук.
Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
Работа газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
02:04
Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
 
В миреУкраинаКиевМоскваВладимир ЗеленскийГазпромПетр ПорошенкоРоссияДмитрий Корнейчук
 
 
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