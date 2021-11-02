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Украинцам грозит смерть от холода. Зеленский вынужден покориться всем условиям Путина
На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву - РИА Новости, 02.11.2021
Украинцам грозит смерть от холода. Зеленский вынужден покориться всем условиям Путина
Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала UkrLive, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T02:28
2021-11-02T02:28
2021-11-02T02:46
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала UkrLive, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены "идти на поклон" в Москву и соглашаться на любые условия "Газпрома".Политолог указал, что и Порошенко, и Зеленский ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны. Такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с "Газпромом", считает эксперт.Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
https://ria.ru/20211102/gaz-1757305782.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, газпром, петр порошенко, россия, дмитрий корнейчук
02:28 02.11.2021 (обновлено: 02:46 02.11.2021)
На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
Политолог Корнейчук: Зеленский будет вынужден согласиться на любые условия России по газу