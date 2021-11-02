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Украинцам грозит смерть от холода. Зеленский вынужден покориться всем условиям Путина

На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву - РИА Новости, 02.11.2021

Украинцам грозит смерть от холода. Зеленский вынужден покориться всем условиям Путина

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала UkrLive, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T02:28

2021-11-02T02:28

2021-11-02T02:46

в мире

украина

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москва

владимир зеленский

газпром

петр порошенко

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала UkrLive, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены "идти на поклон" в Москву и соглашаться на любые условия "Газпрома".Политолог указал, что и Порошенко, и Зеленский ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны. Такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с "Газпромом", считает эксперт.Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.

https://ria.ru/20211102/gaz-1757305782.html

украина

киев

москва

россия

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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, газпром, петр порошенко, россия, дмитрий корнейчук