https://ria.ru/20211102/podlodka-1757305366.html

В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море

В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море - РИА Новости, 02.11.2021

В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море

В США завершили расследование инцидента с атомной подводной лодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море. О его результатах сообщила официальный представитель... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T01:15

2021-11-02T01:15

2021-11-02T10:32

в мире

сша

военно-морские силы сша

южно-китайское море

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757318517_155:0:2845:1513_1920x0_80_0_0_4089e347ff168bfb20fd73fca4d21421.jpg

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. В США завершили расследование инцидента с атомной подводной лодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море. О его результатах сообщила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.По словам Симс, командующий Седьмым флотом определит порядок последующих действий, возможно привлечение виновных к ответственности.Атомная ударная субмарина Connecticut получила повреждения 2 октября. Сообщалось, что она столкнулась с неизвестным объектом. Тогда пострадали 11 моряков. Силовую ядерную установку авария не затронула.

https://ria.ru/20211009/podlodka-1753785797.html

сша

южно-китайское море

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, военно-морские силы сша, южно-китайское море, вашингтон