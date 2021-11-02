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В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море - РИА Новости, 02.11.2021
В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
В США завершили расследование инцидента с атомной подводной лодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море. О его результатах сообщила официальный представитель... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T01:15
2021-11-02T01:15
2021-11-02T10:32
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. В США завершили расследование инцидента с атомной подводной лодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море. О его результатах сообщила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.По словам Симс, командующий Седьмым флотом определит порядок последующих действий, возможно привлечение виновных к ответственности.Атомная ударная субмарина Connecticut получила повреждения 2 октября. Сообщалось, что она столкнулась с неизвестным объектом. Тогда пострадали 11 моряков. Силовую ядерную установку авария не затронула.
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в мире, сша, военно-морские силы сша, южно-китайское море, вашингтон
01:15 02.11.2021 (обновлено: 10:32 02.11.2021)
В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море