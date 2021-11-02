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Тамбовская область
https://ria.ru/20211102/podderzhka-1757444650.html
Тамбовских производителей сахара и масла поддержат еще на 112 млн рублей
Тамбовских производителей сахара и масла поддержат еще на 112 млн рублей - РИА Новости, 02.11.2021
Тамбовских производителей сахара и масла поддержат еще на 112 млн рублей
Тамбовская область в соответствии с распоряжением правительства РФ получит из федерального бюджета дополнительно 112 миллионов рублей на поддержку предприятий... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:30
2021-11-02T19:30
тамбовская область
экономика
максим егоров
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ТАМБОВ, 2 ноя – РИА Новости. Тамбовская область в соответствии с распоряжением правительства РФ получит из федерального бюджета дополнительно 112 миллионов рублей на поддержку предприятий сахарной и масложировой отраслей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По мнению врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, федеральное субсидирование предприятий, которые идут навстречу государству, позволит обеспечить прозрачность ценообразования и бесперебойность отгрузок, а также избежать задержек продукции в промежуточных звеньях торговой цепи.В пресс-службе добавили, что в 2021 году Тамбовская область в целом получит почти 424 миллиона рублей субсидий на поддержку сахарной и масложировой отраслей.
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экономика, максим егоров
19:30 02.11.2021
 

Тамбовских производителей сахара и масла поддержат еще на 112 млн рублей

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ТАМБОВ, 2 ноя – РИА Новости. Тамбовская область в соответствии с распоряжением правительства РФ получит из федерального бюджета дополнительно 112 миллионов рублей на поддержку предприятий сахарной и масложировой отраслей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Средства предназначены для частичной компенсации затрат производителям подсолнечного масла и сахара в соответствии с правительственными мерами по сдерживанию цен на социально значимые продукты. Господдержку получат компании, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на эти продукты", - пояснил представитель пресс-службы.
По мнению врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, федеральное субсидирование предприятий, которые идут навстречу государству, позволит обеспечить прозрачность ценообразования и бесперебойность отгрузок, а также избежать задержек продукции в промежуточных звеньях торговой цепи.
"Существует значительная разница между сложившейся рыночной и отпускной ценами на сахар и масло. Поэтому для производителей есть определенные экономические риски при заключении новых договоров на поставку сырья. В данной ситуации государственная субсидия позволит избежать этих рисков. Господдержка будет оперативно доведена до предприятий", - приводит пресс-служба слова Егорова.
В пресс-службе добавили, что в 2021 году Тамбовская область в целом получит почти 424 миллиона рублей субсидий на поддержку сахарной и масложировой отраслей.
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Тамбовская областьЭкономикаМаксим Егоров
 
 
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