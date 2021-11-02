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Тамбовских производителей сахара и масла поддержат еще на 112 млн рублей

Тамбовских производителей сахара и масла поддержат еще на 112 млн рублей - РИА Новости, 02.11.2021

Тамбовских производителей сахара и масла поддержат еще на 112 млн рублей

Тамбовская область в соответствии с распоряжением правительства РФ получит из федерального бюджета дополнительно 112 миллионов рублей на поддержку предприятий... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:30

2021-11-02T19:30

2021-11-02T19:30

тамбовская область

экономика

максим егоров

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ТАМБОВ, 2 ноя – РИА Новости. Тамбовская область в соответствии с распоряжением правительства РФ получит из федерального бюджета дополнительно 112 миллионов рублей на поддержку предприятий сахарной и масложировой отраслей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По мнению врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, федеральное субсидирование предприятий, которые идут навстречу государству, позволит обеспечить прозрачность ценообразования и бесперебойность отгрузок, а также избежать задержек продукции в промежуточных звеньях торговой цепи.В пресс-службе добавили, что в 2021 году Тамбовская область в целом получит почти 424 миллиона рублей субсидий на поддержку сахарной и масложировой отраслей.

https://ria.ru/20211027/podsolnechnik-1756540672.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, максим егоров