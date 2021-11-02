Тамбовских производителей сахара и масла поддержат еще на 112 млн рублей
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
ТАМБОВ, 2 ноя – РИА Новости. Тамбовская область в соответствии с распоряжением правительства РФ получит из федерального бюджета дополнительно 112 миллионов рублей на поддержку предприятий сахарной и масложировой отраслей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Средства предназначены для частичной компенсации затрат производителям подсолнечного масла и сахара в соответствии с правительственными мерами по сдерживанию цен на социально значимые продукты. Господдержку получат компании, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на эти продукты", - пояснил представитель пресс-службы.
По мнению врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, федеральное субсидирование предприятий, которые идут навстречу государству, позволит обеспечить прозрачность ценообразования и бесперебойность отгрузок, а также избежать задержек продукции в промежуточных звеньях торговой цепи.
"Существует значительная разница между сложившейся рыночной и отпускной ценами на сахар и масло. Поэтому для производителей есть определенные экономические риски при заключении новых договоров на поставку сырья. В данной ситуации государственная субсидия позволит избежать этих рисков. Господдержка будет оперативно доведена до предприятий", - приводит пресс-служба слова Егорова.
В пресс-службе добавили, что в 2021 году Тамбовская область в целом получит почти 424 миллиона рублей субсидий на поддержку сахарной и масложировой отраслей.