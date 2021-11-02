https://ria.ru/20211102/platsdarm-1757322874.html

В Греции рассказали о плацдарме для антироссийской политики США

В Греции рассказали о плацдарме для антироссийской политики США - РИА Новости, 02.11.2021

В Греции рассказали о плацдарме для антироссийской политики США

США по новому греко-американскому соглашению об оборонном сотрудничестве получают чрезвычайно важную базу в Александруполисе, которая становится их плацдармом... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:02

2021-11-02T10:02

2021-11-02T10:02

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АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. США по новому греко-американскому соглашению об оборонном сотрудничестве получают чрезвычайно важную базу в Александруполисе, которая становится их плацдармом для проведения антироссийской политики, заявил РИА Новости лидер партии "Греция - другой путь", бывший депутат Европарламента Нотис Мариас.Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Греции Никос Дендиас 14 октября подписали в Вашингтоне новое соглашение об оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которое предусматривает, что американцы смогут разместить войска еще на четырех базах в Греции: на территории военного лагеря Георгула (Волос), полигона Литохоро, военного лагеря Яннули (Александруполис) и военно-морской базы Суда. Это второе обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве за три года – предыдущее было подписано в октябре 2019 года. В нем также упоминается Александруполис - предоставляется, в частности, инфраструктура порта. В МИД Греции заявили, что соглашение укрепляет суверенитет и территориальную целостность страны, прямо упоминается угроза нападения."По соглашению США приобретают чрезвычайно важную базу в Александруполисе. Таким образом, порт Александруполис превращается в плацдарм США для проведения их антироссийской политики в регионе Юго-Восточной Европы. Через порт Александруполис военные силы США и НАТО теперь могут беспрепятственно перемещаться в Болгарию, Румынию, а затем на Украину и спокойно усиливаться в мягком подбрюшье России", - сказал Мариас, который также является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза.Политик заметил, что в греко-американском соглашении об обороне, несмотря на обещания, данные Америкой, не содержится пункта о военной помощи в случае нападения на Грецию со стороны Турции."Напротив, США приобретают огромные военные объекты и военные базы в Греции, не предоставляя чего-либо взамен. Самой важной базой, конечно же, является военно-морская база Крита, то есть Суда, которая является единственной базой в Средиземном море, которая может принимать огромные американские авианосцы, в то время как ее географическое положение делает ее стратегически важной базой в регионе Восточного Средиземноморья", - сказал Мариас.Кроме того, США, помимо военных баз на Крите и Эвросе, приобретают базы в Литохоро и Волосе. По мнению Мариаса, соглашение может превратиться в бессрочное."Новое соглашение об обороне с США первоначально будет действовать в течение пяти лет, а затем может быть продлено на неопределенный срок, если какая-либо из сторон не расторгнет соглашение", - сказал политик.

https://ria.ru/20211102/klimat-1757316307.html

https://ria.ru/20211101/bayden-1757123368.html

греция

румыния

средиземное море

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в мире, греция, румыния, мид греции‎, евросоюз, средиземное море, никос дендиас, энтони блинкен, нотис мариас, европарламент