https://ria.ru/20211102/pitanie-1757306827.html

Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни

Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни - РИА Новости, 02.11.2021

Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни

Россиянам в период нерабочих дней стоит отказаться от несбалансированного питания и алкоголя в пользу здоровой домашней пищи и еды, богатой витамином С, сообщил РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:11

2021-11-02T03:11

2021-11-02T03:11

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россиянам в период нерабочих дней стоит отказаться от несбалансированного питания и алкоголя в пользу здоровой домашней пищи и еды, богатой витамином С, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия коронавирусу. При этом отдельные регионы РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.По его словам, малоподвижный образ жизни ведет к замедлению тока лимфы, приводит к нарушению кровообращения."Также опасно "расслабляться" и "отдыхать" с помощью алкоголя. Во-первых, алкоголь будет способствовать набору веса, во-вторых, это дополнительная нагрузка на сердце и печень. Вместо отдыха организм будет трудиться, выводя токсины. И, в-третьих, в случае алкогольного отравления, что нередко случается при потере чувства меры или выборе некачественных напитков, вы можете быть выбиты из рабочего графика на долгое время", - подчеркнул Тяжельников.Собеседник агентства уточнил, что следует воспользоваться каникулами, чтобы укрепить организм сбалансированным питанием. "Появляется время на приготовление вкусной и домашней пищи для всей семьи. Это не только полезно, но и создаст хорошее настроение. Добавляйте больше продуктов, содержащих витамин С, - это клюква, брусника, лимон и другие", - добавил он.

https://rsport.ria.ru/20211020/zozh-1755304889.html

https://ria.ru/20211031/lokdaun-1757068880.html

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общество, москва, владимир путин, здоровье, андрей тяжельников, россия