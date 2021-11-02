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Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни - РИА Новости, 02.11.2021
Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
Россиянам в период нерабочих дней стоит отказаться от несбалансированного питания и алкоголя в пользу здоровой домашней пищи и еды, богатой витамином С, сообщил РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:11
2021-11-02T03:11
общество
москва
владимир путин
здоровье
андрей тяжельников
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россиянам в период нерабочих дней стоит отказаться от несбалансированного питания и алкоголя в пользу здоровой домашней пищи и еды, богатой витамином С, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия коронавирусу. При этом отдельные регионы РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.По его словам, малоподвижный образ жизни ведет к замедлению тока лимфы, приводит к нарушению кровообращения."Также опасно "расслабляться" и "отдыхать" с помощью алкоголя. Во-первых, алкоголь будет способствовать набору веса, во-вторых, это дополнительная нагрузка на сердце и печень. Вместо отдыха организм будет трудиться, выводя токсины. И, в-третьих, в случае алкогольного отравления, что нередко случается при потере чувства меры или выборе некачественных напитков, вы можете быть выбиты из рабочего графика на долгое время", - подчеркнул Тяжельников.Собеседник агентства уточнил, что следует воспользоваться каникулами, чтобы укрепить организм сбалансированным питанием. "Появляется время на приготовление вкусной и домашней пищи для всей семьи. Это не только полезно, но и создаст хорошее настроение. Добавляйте больше продуктов, содержащих витамин С, - это клюква, брусника, лимон и другие", - добавил он.
https://rsport.ria.ru/20211020/zozh-1755304889.html
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общество, москва, владимир путин, здоровье, андрей тяжельников, россия
03:11 02.11.2021
 
Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни

Врач Тяжельников: в нерабочие дни стоит отказаться от несбалансированного питания

© Depositphotos / belchonockЖенщина берет огурец из холодильника
Женщина берет огурец из холодильника - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россиянам в период нерабочих дней стоит отказаться от несбалансированного питания и алкоголя в пользу здоровой домашней пищи и еды, богатой витамином С, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия коронавирусу. При этом отдельные регионы РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
"Каникулы всегда открывают дорогу к соблазнам, к тому же и холодильник рядом, и доставка готовой еды доступна. Здесь и кроются опасности. Несбалансированное питание, когда в меню преобладают быстрые углеводы, мало клетчатки и белка, микроэлементов и витаминов, ведет к возникновению застоев в кишечнике и плохому усвоению пищи, снижению иммунитета, накоплению лишних килограммов", - рассказал Тяжельников.
По его словам, малоподвижный образ жизни ведет к замедлению тока лимфы, приводит к нарушению кровообращения.
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"Также опасно "расслабляться" и "отдыхать" с помощью алкоголя. Во-первых, алкоголь будет способствовать набору веса, во-вторых, это дополнительная нагрузка на сердце и печень. Вместо отдыха организм будет трудиться, выводя токсины. И, в-третьих, в случае алкогольного отравления, что нередко случается при потере чувства меры или выборе некачественных напитков, вы можете быть выбиты из рабочего графика на долгое время", - подчеркнул Тяжельников.
Собеседник агентства уточнил, что следует воспользоваться каникулами, чтобы укрепить организм сбалансированным питанием. "Появляется время на приготовление вкусной и домашней пищи для всей семьи. Это не только полезно, но и создаст хорошее настроение. Добавляйте больше продуктов, содержащих витамин С, - это клюква, брусника, лимон и другие", - добавил он.
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