https://ria.ru/20211102/pitanie-1757306827.html
Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни - РИА Новости, 02.11.2021
Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
Россиянам в период нерабочих дней стоит отказаться от несбалансированного питания и алкоголя в пользу здоровой домашней пищи и еды, богатой витамином С, сообщил РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:11
2021-11-02T03:11
2021-11-02T03:11
общество
москва
владимир путин
здоровье
андрей тяжельников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749302233_0:251:3193:2047_1920x0_80_0_0_89479d6fe42e72b21d656c299f951ddd.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россиянам в период нерабочих дней стоит отказаться от несбалансированного питания и алкоголя в пользу здоровой домашней пищи и еды, богатой витамином С, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия коронавирусу. При этом отдельные регионы РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.По его словам, малоподвижный образ жизни ведет к замедлению тока лимфы, приводит к нарушению кровообращения."Также опасно "расслабляться" и "отдыхать" с помощью алкоголя. Во-первых, алкоголь будет способствовать набору веса, во-вторых, это дополнительная нагрузка на сердце и печень. Вместо отдыха организм будет трудиться, выводя токсины. И, в-третьих, в случае алкогольного отравления, что нередко случается при потере чувства меры или выборе некачественных напитков, вы можете быть выбиты из рабочего графика на долгое время", - подчеркнул Тяжельников.Собеседник агентства уточнил, что следует воспользоваться каникулами, чтобы укрепить организм сбалансированным питанием. "Появляется время на приготовление вкусной и домашней пищи для всей семьи. Это не только полезно, но и создаст хорошее настроение. Добавляйте больше продуктов, содержащих витамин С, - это клюква, брусника, лимон и другие", - добавил он.
https://rsport.ria.ru/20211020/zozh-1755304889.html
https://ria.ru/20211031/lokdaun-1757068880.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749302233_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_8f1a6c812ae3f3ccbc3a8aec2d5e1bec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир путин, здоровье, андрей тяжельников, россия
Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
Врач Тяжельников: в нерабочие дни стоит отказаться от несбалансированного питания
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Россиянам в период нерабочих дней стоит отказаться от несбалансированного питания и алкоголя в пользу здоровой домашней пищи и еды, богатой витамином С, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
.
Президент России Владимир Путин
подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия коронавирусу. При этом отдельные регионы РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
"Каникулы всегда открывают дорогу к соблазнам, к тому же и холодильник рядом, и доставка готовой еды доступна. Здесь и кроются опасности. Несбалансированное питание, когда в меню преобладают быстрые углеводы, мало клетчатки и белка, микроэлементов и витаминов, ведет к возникновению застоев в кишечнике и плохому усвоению пищи, снижению иммунитета, накоплению лишних килограммов", - рассказал Тяжельников.
По его словам, малоподвижный образ жизни ведет к замедлению тока лимфы, приводит к нарушению кровообращения.
"Также опасно "расслабляться" и "отдыхать" с помощью алкоголя. Во-первых, алкоголь будет способствовать набору веса, во-вторых, это дополнительная нагрузка на сердце и печень. Вместо отдыха организм будет трудиться, выводя токсины. И, в-третьих, в случае алкогольного отравления, что нередко случается при потере чувства меры или выборе некачественных напитков, вы можете быть выбиты из рабочего графика на долгое время", - подчеркнул Тяжельников.
Собеседник агентства уточнил, что следует воспользоваться каникулами, чтобы укрепить организм сбалансированным питанием. "Появляется время на приготовление вкусной и домашней пищи для всей семьи. Это не только полезно, но и создаст хорошее настроение. Добавляйте больше продуктов, содержащих витамин С, - это клюква, брусника, лимон и другие", - добавил он.