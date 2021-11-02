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В переписи населения приняли участие около 90 миллионов россиян

В переписи населения приняли участие около 90 миллионов россиян - РИА Новости, 02.11.2021

В переписи населения приняли участие около 90 миллионов россиян

Участие во Всероссийской переписи населения уже приняли 90 миллионов человек, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:33

2021-11-02T12:33

2021-11-02T12:37

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Участие во Всероссийской переписи населения уже приняли 90 миллионов человек, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов."У нас прошло уже половина переписи. На данный момент мы уже успели переписать более 63% населения, это около 90 миллионов человек. Из них 20 миллионов воспользовались услугой переписи самостоятельно на портале "Госулуги", - сказал Смелов на брифинге во вторник.

россия

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2021

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), всероссийская перепись населения, россия