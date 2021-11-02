https://ria.ru/20211102/parizh-1757145635.html

Власти Парижа планируют превратить его в город для велосипедистов

Власти Парижа планируют превратить его в город для велосипедистов - РИА Новости, 02.11.2021

Власти Парижа планируют превратить его в город для велосипедистов

Париж планирует стать одним из самых дружелюбных городов Европы для велосипедистов к 2026 году, сообщает "Европульс". РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T01:44

2021-11-02T01:44

2021-11-02T01:44

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Париж планирует стать одним из самых дружелюбных городов Европы для велосипедистов к 2026 году, сообщает "Европульс".Мэрия обещает проложить новые специальные дорожки и улучшить инфраструктуру парковок. Благодаря этому горожане смогут без проблем перемещаться на двухколесном транспорте из одного конца Парижа в другой, а также в пригороды.Чиновники надеются, что жители будут чаще выбирать велосипед вместо неэкологичных автомобилей. Ведь машины ответственны за 72 процента выброса парниковых газов от транспорта в Европе.В Париже уже проложили более 1000 километров безопасных веломаршрутов. К 2026 году их протяженность планируют увеличить еще на 10 процентов.Власти города также выяснили, что многие граждане не хотят пересаживаться на велосипеды из-за частых краж этого транспорта с парковок. Поэтому стоянки собираются оборудовать системой защиты от злоумышленников.

https://ria.ru/20211101/ryazan-1756823504.html

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париж, европа, франция, новости - туризм, туризм, экология, стиль жизни