https://ria.ru/20211102/parizh-1757145635.html
Власти Парижа планируют превратить его в город для велосипедистов
Власти Парижа планируют превратить его в город для велосипедистов - РИА Новости, 02.11.2021
Власти Парижа планируют превратить его в город для велосипедистов
Париж планирует стать одним из самых дружелюбных городов Европы для велосипедистов к 2026 году, сообщает "Европульс". РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T01:44
2021-11-02T01:44
2021-11-02T01:44
туризм
париж
европа
франция
новости - туризм
туризм
экология
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/82/1555258281_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_910b5f24d9cbd071491e2bbe38a1f32a.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Париж планирует стать одним из самых дружелюбных городов Европы для велосипедистов к 2026 году, сообщает "Европульс".Мэрия обещает проложить новые специальные дорожки и улучшить инфраструктуру парковок. Благодаря этому горожане смогут без проблем перемещаться на двухколесном транспорте из одного конца Парижа в другой, а также в пригороды.Чиновники надеются, что жители будут чаще выбирать велосипед вместо неэкологичных автомобилей. Ведь машины ответственны за 72 процента выброса парниковых газов от транспорта в Европе.В Париже уже проложили более 1000 километров безопасных веломаршрутов. К 2026 году их протяженность планируют увеличить еще на 10 процентов.Власти города также выяснили, что многие граждане не хотят пересаживаться на велосипеды из-за частых краж этого транспорта с парковок. Поэтому стоянки собираются оборудовать системой защиты от злоумышленников.
https://ria.ru/20211101/ryazan-1756823504.html
париж
европа
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/82/1555258281_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e93063340b17b8157af2c70074ee16c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, европа, франция, новости - туризм, туризм, экология, стиль жизни
Власти Парижа планируют превратить его в город для велосипедистов
В Париже к 2026 году увеличат число велодорожек и построят безопасные спецпарковки
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Париж планирует стать одним из самых дружелюбных городов Европы для велосипедистов к 2026 году, сообщает
"Европульс".
Мэрия обещает проложить новые специальные дорожки и улучшить инфраструктуру парковок. Благодаря этому горожане смогут без проблем перемещаться на двухколесном транспорте из одного конца Парижа в другой, а также в пригороды.
Чиновники надеются, что жители будут чаще выбирать велосипед вместо неэкологичных автомобилей. Ведь машины ответственны за 72 процента выброса парниковых газов от транспорта в Европе.
В Париже уже проложили более 1000 километров безопасных веломаршрутов. К 2026 году их протяженность планируют увеличить еще на 10 процентов.
Власти города также выяснили, что многие граждане не хотят пересаживаться на велосипеды из-за частых краж этого транспорта с парковок. Поэтому стоянки собираются оборудовать системой защиты от злоумышленников.