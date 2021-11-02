https://ria.ru/20211102/ozkho-1757370244.html

Постпред: западные страны раздают членам ОЗХО инструкции по голосованию

Постпред: западные страны раздают членам ОЗХО инструкции по голосованию - РИА Новости, 02.11.2021

Постпред: западные страны раздают членам ОЗХО инструкции по голосованию

Западные страны перед принятием в ОЗХО важных решений убеждают другие государства их поддерживать и даже раздают памятки с инструкциями по тому, как им... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:35

2021-11-02T13:35

2021-11-02T13:35

в мире

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Западные страны перед принятием в ОЗХО важных решений убеждают другие государства их поддерживать и даже раздают памятки с инструкциями по тому, как им голосовать, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин."Перед принятием каких-то важных решений западные страны... начинают осуществлять демарши по столицам разных государств", - сказал Шульгин во время онлайн-брифинга в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, в МИД той или иной страны приходят делегации из 5-6 послов западных стран, рассказывая о том, как важно поддержать позицию коллективного Запада в ОЗХО."Раздают памятки, где все расписано по полочкам: вот во время обсуждения такого вопроса, если русские поставят это вопрос в таком-то ключе, то вы должны воздержаться, если русские сделают то, то вы должны проголосовать против", - пояснил дипломат.Атмосфера в ОЗХО не имеет ничего общего со взаимоуважительным и честным диалогом, подытожил Шульгин.

https://ria.ru/20211102/navalnyy-1757360991.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия