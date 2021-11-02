https://ria.ru/20211102/ozkho-1757370244.html
Постпред: западные страны раздают членам ОЗХО инструкции по голосованию
Постпред: западные страны раздают членам ОЗХО инструкции по голосованию - РИА Новости, 02.11.2021
Постпред: западные страны раздают членам ОЗХО инструкции по голосованию
Западные страны перед принятием в ОЗХО важных решений убеждают другие государства их поддерживать и даже раздают памятки с инструкциями по тому, как им... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:35
2021-11-02T13:35
2021-11-02T13:35
в мире
организация по запрещению химического оружия
александр шульгин
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Западные страны перед принятием в ОЗХО важных решений убеждают другие государства их поддерживать и даже раздают памятки с инструкциями по тому, как им голосовать, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин."Перед принятием каких-то важных решений западные страны... начинают осуществлять демарши по столицам разных государств", - сказал Шульгин во время онлайн-брифинга в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, в МИД той или иной страны приходят делегации из 5-6 послов западных стран, рассказывая о том, как важно поддержать позицию коллективного Запада в ОЗХО."Раздают памятки, где все расписано по полочкам: вот во время обсуждения такого вопроса, если русские поставят это вопрос в таком-то ключе, то вы должны воздержаться, если русские сделают то, то вы должны проголосовать против", - пояснил дипломат.Атмосфера в ОЗХО не имеет ничего общего со взаимоуважительным и честным диалогом, подытожил Шульгин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия
Постпред: западные страны раздают членам ОЗХО инструкции по голосованию
Постпред Шульгин: западные страны раздают государствам инструкции по голосованию в ОЗХО
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Западные страны перед принятием в ОЗХО важных решений убеждают другие государства их поддерживать и даже раздают памятки с инструкциями по тому, как им голосовать, заявил постпред РФ
при организации Александр Шульгин
.
"Перед принятием каких-то важных решений западные страны... начинают осуществлять демарши по столицам разных государств", - сказал Шульгин во время онлайн-брифинга в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, в МИД той или иной страны приходят делегации из 5-6 послов западных стран, рассказывая о том, как важно поддержать позицию коллективного Запада в ОЗХО.
"Раздают памятки, где все расписано по полочкам: вот во время обсуждения такого вопроса, если русские поставят это вопрос в таком-то ключе, то вы должны воздержаться, если русские сделают то, то вы должны проголосовать против", - пояснил дипломат.
Атмосфера в ОЗХО не имеет ничего общего со взаимоуважительным и честным диалогом, подытожил Шульгин.