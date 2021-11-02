12:41 02.11.2021 (обновлено: 12:48 02.11.2021)
Россия не допустит ограничения своих прав в ОЗХО, заявил постпред
Постпред при ОЗХО Шульгин: Россия сделает все, чтобы не допустить ограничения прав
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия сделает все возможное, чтобы не допустить ограничения своих прав в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), при этом Москва будет готова предпринять адекватные действия в случае, если ее права в организации будут ограничены, сообщил в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня" постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Мы сделаем все возможное для того, чтобы не допустить такого развития событий", - сказал он, отвечая на вопрос, какие шаги может предпринять Россия в случае ограничения ее полномочий в ОЗХО.
"В любом случае, если что-то будет вырисовываться неблагоприятное для РФ, поверьте, мы будем готовы предпринять действия, адекватные складывающейся ситуации", - сказал высокопоставленный дипломат, добавив, что "по понятным причинам я бы не хотел сейчас на эту тему распространяться".
"Мы охраняем химическую конвенцию, защищаем ее от посягательств со стороны других государств. Поэтому все те претензии, которые к нам выдвигаются, они носят сугубо политический характер, в том числе по этому делу российского блогера", - сказал Шульгин во время онлайн-брифинга в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.