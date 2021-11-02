https://ria.ru/20211102/otpechatki-1757399125.html

МВД предложило снимать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов

МВД предложило снимать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов - РИА Новости, 02.11.2021

МВД предложило снимать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов

У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать отпечатки пальцев. Соответствующий законопроект разработало МВД совместно с другими силовыми... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:54

2021-11-02T15:54

2021-11-02T16:26

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать отпечатки пальцев. Соответствующий законопроект разработало МВД совместно с другими силовыми ведомствами, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Ранее в СМИ сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой введения обязательной геномной регистрации для приезжающих на заработки из стран бывшего СССР. За последние годы ведомство уже не раз выступало с такой идеей."Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация <...> об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу", — говорится в документе.При этом если сейчас изменяемый пункт содержит исключения (для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний), то в предлагаемой редакции их нет.Кроме того, проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство и тех, кто прибывает в страну на срок более 90 дней.

https://ria.ru/20210908/biometriya-1749119533.html

https://ria.ru/20211007/biometriya-1753449451.html

россия

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2021

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия