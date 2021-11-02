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https://ria.ru/20211102/omsk-1757336711.html
В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19
В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19
Гинекологическую больницу в Омске готовят для лечения больных коронавирусом, ведется монтаж оборудования для подачи кислорода, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:26
2021-11-02T11:26
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общество
омск
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. Гинекологическую больницу в Омске готовят для лечения больных коронавирусом, ведется монтаж оборудования для подачи кислорода, сообщили журналистам в пресс-службе областного минздрава."Действительно, на территории гинекологической больницы ведется монтаж оборудования для подачи кислорода", - сообщили в областном минздраве, отметив, что процесс подготовки к возможному дальнейшему ухудшению эпидситуации идет еще в ряде учреждений.В ведомстве добавили, что будут предприниматься и другие меры для скорейшей подготовки дополнительных койко-мест. "О введении в оборот каких-либо дополнительных коек и изменений маршрутизации пациентов мы обязательно вам сообщим", - добавили в омском минздраве.На данный момент гинекологическая больница работает по профилю в обычном режиме.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755765880.html
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общество, омск, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 02.11.2021
 
В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19

В гинекологической больнице в Омске ведут монтаж оборудования для подачи кислорода

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВрач осматривает новые аппараты для ИВЛ
Врач осматривает новые аппараты для ИВЛ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. Гинекологическую больницу в Омске готовят для лечения больных коронавирусом, ведется монтаж оборудования для подачи кислорода, сообщили журналистам в пресс-службе областного минздрава.
"Действительно, на территории гинекологической больницы ведется монтаж оборудования для подачи кислорода", - сообщили в областном минздраве, отметив, что процесс подготовки к возможному дальнейшему ухудшению эпидситуации идет еще в ряде учреждений.
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В ведомстве добавили, что будут предприниматься и другие меры для скорейшей подготовки дополнительных койко-мест. "О введении в оборот каких-либо дополнительных коек и изменений маршрутизации пациентов мы обязательно вам сообщим", - добавили в омском минздраве.
На данный момент гинекологическая больница работает по профилю в обычном режиме.
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