https://ria.ru/20211102/omsk-1757336711.html

В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19

В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021

В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19

Гинекологическую больницу в Омске готовят для лечения больных коронавирусом, ведется монтаж оборудования для подачи кислорода, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:26

2021-11-02T11:26

2021-11-02T11:26

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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. Гинекологическую больницу в Омске готовят для лечения больных коронавирусом, ведется монтаж оборудования для подачи кислорода, сообщили журналистам в пресс-службе областного минздрава."Действительно, на территории гинекологической больницы ведется монтаж оборудования для подачи кислорода", - сообщили в областном минздраве, отметив, что процесс подготовки к возможному дальнейшему ухудшению эпидситуации идет еще в ряде учреждений.В ведомстве добавили, что будут предприниматься и другие меры для скорейшей подготовки дополнительных койко-мест. "О введении в оборот каких-либо дополнительных коек и изменений маршрутизации пациентов мы обязательно вам сообщим", - добавили в омском минздраве.На данный момент гинекологическая больница работает по профилю в обычном режиме.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755765880.html

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2021

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