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В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19
В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19
Гинекологическую больницу в Омске готовят для лечения больных коронавирусом, ведется монтаж оборудования для подачи кислорода, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:26
2021-11-02T11:26
2021-11-02T11:26
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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. Гинекологическую больницу в Омске готовят для лечения больных коронавирусом, ведется монтаж оборудования для подачи кислорода, сообщили журналистам в пресс-службе областного минздрава."Действительно, на территории гинекологической больницы ведется монтаж оборудования для подачи кислорода", - сообщили в областном минздраве, отметив, что процесс подготовки к возможному дальнейшему ухудшению эпидситуации идет еще в ряде учреждений.В ведомстве добавили, что будут предприниматься и другие меры для скорейшей подготовки дополнительных койко-мест. "О введении в оборот каких-либо дополнительных коек и изменений маршрутизации пациентов мы обязательно вам сообщим", - добавили в омском минздраве.На данный момент гинекологическая больница работает по профилю в обычном режиме.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755765880.html
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общество, омск, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Омске гинекологическую больницу готовят для лечения пациентов с COVID-19
В гинекологической больнице в Омске ведут монтаж оборудования для подачи кислорода