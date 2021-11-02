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Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу - РИА Новости, 02.11.2021
Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
Новый уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова считает своей главной задачей на новом посту повышение квалификации специалистов в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:03
2021-11-02T12:03
общество
владимир путин
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Новый уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова считает своей главной задачей на новом посту повышение квалификации специалистов в области защиты детства совместно с ключевыми вузами и экспертами.Президент России Владимир Путин назначил Марию Львову-Белову детским омбудсменом РФ 27 октября."Конечно же, повышение квалификации специалистов в области защиты детства совместно с ключевыми вузами, экспертами я считаю сейчас своей главной задачей на новом посту", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании форума "Сообщество" Общественной палаты РФ.Она также рассказала, что за первые дни своей работы получила "колоссальное количество обращений от некоммерческих организаций (НКО)". По ее словам, на сегодняшний день некоммерческие организации становятся ресурсом быстрой помощи там, где государственная система не может сработать оперативно. Она добавила, что институт уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка планирует расширять взаимодействие с НКО.Кроме этого, Львова-Белова заявила о запуске проекта по сбору предложений, касающихся защиты прав детей. "(На сайте проекта - ред.) по QR-коду открывается страница, куда каждый руководитель или участник некоммерческой организации, руководитель социального проекта может внести свои идеи, инициативы, проекты, свои видения. Я могу пообещать, что я лично буду отсматривать все", - заключила она, добавив, что лучшие предложения станут основной стратегии ее работы на ближайшие годы.
https://ria.ru/20211028/ombudsmen-1756660398.html
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общество, владимир путин, россия, мария львова-белова
12:03 02.11.2021
 
Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу

Омбудсмен Львова-Белова призвала повышать квалификацию специалистов по защите детства

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Новый уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова считает своей главной задачей на новом посту повышение квалификации специалистов в области защиты детства совместно с ключевыми вузами и экспертами.
Президент России Владимир Путин назначил Марию Львову-Белову детским омбудсменом РФ 27 октября.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 13:10
Матвиенко оценила назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом
"Конечно же, повышение квалификации специалистов в области защиты детства совместно с ключевыми вузами, экспертами я считаю сейчас своей главной задачей на новом посту", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании форума "Сообщество" Общественной палаты РФ.
Она также рассказала, что за первые дни своей работы получила "колоссальное количество обращений от некоммерческих организаций (НКО)". По ее словам, на сегодняшний день некоммерческие организации становятся ресурсом быстрой помощи там, где государственная система не может сработать оперативно. Она добавила, что институт уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка планирует расширять взаимодействие с НКО.
Кроме этого, Львова-Белова заявила о запуске проекта по сбору предложений, касающихся защиты прав детей. "(На сайте проекта - ред.) по QR-коду открывается страница, куда каждый руководитель или участник некоммерческой организации, руководитель социального проекта может внести свои идеи, инициативы, проекты, свои видения. Я могу пообещать, что я лично буду отсматривать все", - заключила она, добавив, что лучшие предложения станут основной стратегии ее работы на ближайшие годы.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
27 октября, 18:55
Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияМария Львова-Белова
 
 
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