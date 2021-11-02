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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211102/ogranicheniya-1757313843.html
В ЕАО ужесточили коронавирусные ограничения
В ЕАО ужесточили коронавирусные ограничения - РИА Новости, 02.11.2021
В ЕАО ужесточили коронавирусные ограничения
Обслуживание без масок запретили в магазинах и автобусах Еврейской автономной области (ЕАО) из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает региональное... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:31
2021-11-02T08:31
распространение коронавируса
общество
вакцинация
еврейская автономная область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ХАБАРОВСК, 2 ноя - РИА Новости. Обслуживание без масок запретили в магазинах и автобусах Еврейской автономной области (ЕАО) из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."Тенденции к снижению заболеваемости на сегодняшний день мы не видим, только к увеличению. Рост пневмоний – как ковидной, так и не ковидной этиологии... Приняты ряд ограничительных мер, которые закреплены постановлением губернатора... В первую очередь ужесточены требования к соблюдению масочного режима. Теперь все хозяйствующие субъекты, которые оказывают услуги населению, вправе отказывать в обслуживании клиентам без масок. Это касается и предприятий торговли, и транспортных предприятий", – заявил главный санитарный врач ЕАО, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Павел Копылов, который цитируется в сообщении.Сообщается, что эпидемическая ситуация на территории автономии продолжает ухудшаться – в первую очередь за счет роста заболеваемости в возрастной группе 60+ (более 70% пациентов). У пожилых людей, как правило, присутствуют сопутствующие заболевания, из-за которых коронавирус они переносят тяжело и с осложнениями. Непривитые пенсионеры должны находиться дома на самоизоляции. Кроме того, чаще стали болеть дети, уточнил Копылов.В ЕАО до 20 декабря продлили самоизоляцию, масочный режим и ограничения работы (ранее ограничения действовали до 29 октября). Заведения общепита с 30 октября не работают с 23.00 до 6.00, кроме реализации блюд навынос. Система QR-кодов с 1 ноября действует в кинотеатрах, фитнес-центрах, гостиницах. Также в регионе запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе театрально-зрелищных, спортивных, досуговых и рекламных.С 15 ноября будет запрещено обслуживание людей, не имеющих QR-кода, в торговых центрах и точках общепита. Исключение - несовершеннолетние, а также граждане, имеющие медотвод. Но посетителям необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до визита в учреждение.По данным правительства автономии, число ежесуточно вакцинируемых от коронавируса увеличилось в области за месяц в 10 раз (около 350 человек в сутки). Завершили вакцинацию более 37 тысяч жителей, при населении региона в 156,5 тысячи человек. До 15 декабря вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 80% сотрудников.С начала пандемии в ЕАО выявлено более 9,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 455 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 278 коек, из которых занято 88,8%.
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html
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общество, вакцинация, еврейская автономная область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
08:31 02.11.2021
 
В ЕАО ужесточили коронавирусные ограничения

Обслуживание без масок запретили в магазинах и автобусах в ЕАО из-за коронавируса

© РИА Новости / Александр КряжевПродавец в защитной маске
Продавец в защитной маске - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 2 ноя - РИА Новости. Обслуживание без масок запретили в магазинах и автобусах Еврейской автономной области (ЕАО) из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"Тенденции к снижению заболеваемости на сегодняшний день мы не видим, только к увеличению. Рост пневмоний – как ковидной, так и не ковидной этиологии... Приняты ряд ограничительных мер, которые закреплены постановлением губернатора... В первую очередь ужесточены требования к соблюдению масочного режима. Теперь все хозяйствующие субъекты, которые оказывают услуги населению, вправе отказывать в обслуживании клиентам без масок. Это касается и предприятий торговли, и транспортных предприятий", – заявил главный санитарный врач ЕАО, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Павел Копылов, который цитируется в сообщении.
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Сообщается, что эпидемическая ситуация на территории автономии продолжает ухудшаться – в первую очередь за счет роста заболеваемости в возрастной группе 60+ (более 70% пациентов). У пожилых людей, как правило, присутствуют сопутствующие заболевания, из-за которых коронавирус они переносят тяжело и с осложнениями. Непривитые пенсионеры должны находиться дома на самоизоляции. Кроме того, чаще стали болеть дети, уточнил Копылов.
В ЕАО до 20 декабря продлили самоизоляцию, масочный режим и ограничения работы (ранее ограничения действовали до 29 октября). Заведения общепита с 30 октября не работают с 23.00 до 6.00, кроме реализации блюд навынос. Система QR-кодов с 1 ноября действует в кинотеатрах, фитнес-центрах, гостиницах. Также в регионе запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе театрально-зрелищных, спортивных, досуговых и рекламных.
С 15 ноября будет запрещено обслуживание людей, не имеющих QR-кода, в торговых центрах и точках общепита. Исключение - несовершеннолетние, а также граждане, имеющие медотвод. Но посетителям необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до визита в учреждение.
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По данным правительства автономии, число ежесуточно вакцинируемых от коронавируса увеличилось в области за месяц в 10 раз (около 350 человек в сутки). Завершили вакцинацию более 37 тысяч жителей, при населении региона в 156,5 тысячи человек. До 15 декабря вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 80% сотрудников.
С начала пандемии в ЕАО выявлено более 9,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 455 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 278 коек, из которых занято 88,8%.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияЕврейская автономная областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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