https://ria.ru/20211102/obrazovanie-1757406031.html

В Минобрнауки разрешили вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября

В Минобрнауки разрешили вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября - РИА Новости, 02.11.2021

В Минобрнауки разрешили вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября

С 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удаленно, говорится в приказе Минобрнауки. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:31

2021-11-02T16:31

2021-11-02T17:58

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удаленно, говорится в приказе Минобрнауки."С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", — отмечается в документе.Также вузам разрешат дистанционно проводить промежуточную аттестацию. "Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий", — говорится в сообщении.При этом учащимся нужно будет предоставить методическую поддержку и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы.

https://ria.ru/20211021/mgu-1755639366.html

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