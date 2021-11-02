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В Минобрнауки разрешили вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября
В Минобрнауки разрешили вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября - РИА Новости, 02.11.2021
В Минобрнауки разрешили вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября
С 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удаленно, говорится в приказе Минобрнауки. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:31
2021-11-02T17:58
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удаленно, говорится в приказе Минобрнауки."С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", — отмечается в документе.Также вузам разрешат дистанционно проводить промежуточную аттестацию. "Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий", — говорится в сообщении.При этом учащимся нужно будет предоставить методическую поддержку и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы.
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16:31 02.11.2021 (обновлено: 17:58 02.11.2021)
 
В Минобрнауки разрешили вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября

Минобрнауки разрешило вузам продолжить с 8 ноября дистанционный формат обучения

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удаленно, говорится в приказе Минобрнауки.
"С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", — отмечается в документе.
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Также вузам разрешат дистанционно проводить промежуточную аттестацию.
"Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий", — говорится в сообщении.
При этом учащимся нужно будет предоставить методическую поддержку и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы.
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