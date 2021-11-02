https://ria.ru/20211102/niderlandy-1757372184.html

Нидерланды пока не готовы открываться для туристов

Нидерланды пока не готовы открываться для туристов - РИА Новости, 02.11.2021

Нидерланды пока не готовы открываться для туристов

Нормальная визовая работа посольства России в Амстердаме восстанавливается, однако ограничения на посещение королевства россиянами остаются прежними, поэтому... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:03

2021-11-02T19:03

2021-11-02T19:03

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нормальная визовая работа посольства России в Амстердаме восстанавливается, однако ограничения на посещение королевства россиянами остаются прежними, поэтому речи о возобновлении турпотока не идет, сообщил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.По его словам, Голландия сейчас присоединяется к списку стран, из которых РФ может принимать туристов, представителей деловых кругов, бизнеса, культуры, но им для въезда нужно будет иметь при себе результаты ПЦР-теста."В полной мере сохраняются ограничения на посещение Голландии российскими гражданами. До сих пор речь идет только о поездках дипломатов, официальных делегаций, спортсменов высокого уровня", — сказал Шульгин в ходе онлайн пресс-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня".Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение с рядом стран, включая Нидерланды.

https://ria.ru/20211102/shri-lanka-1757155514.html

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голландия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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