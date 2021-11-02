https://ria.ru/20211102/niderlandy-1757372184.html
Нидерланды пока не готовы открываться для туристов
Нидерланды пока не готовы открываться для туристов - РИА Новости, 02.11.2021
Нидерланды пока не готовы открываться для туристов
Нормальная визовая работа посольства России в Амстердаме восстанавливается, однако ограничения на посещение королевства россиянами остаются прежними, поэтому... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:03
2021-11-02T19:03
2021-11-02T19:03
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нормальная визовая работа посольства России в Амстердаме восстанавливается, однако ограничения на посещение королевства россиянами остаются прежними, поэтому речи о возобновлении турпотока не идет, сообщил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.По его словам, Голландия сейчас присоединяется к списку стран, из которых РФ может принимать туристов, представителей деловых кругов, бизнеса, культуры, но им для въезда нужно будет иметь при себе результаты ПЦР-теста."В полной мере сохраняются ограничения на посещение Голландии российскими гражданами. До сих пор речь идет только о поездках дипломатов, официальных делегаций, спортсменов высокого уровня", — сказал Шульгин в ходе онлайн пресс-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня".Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение с рядом стран, включая Нидерланды.
https://ria.ru/20211102/shri-lanka-1757155514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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виза, нидерланды, новости - туризм, александр шульгин, туристы, туризм, голландия, россия, коронавирус covid-19
Нидерланды пока не готовы открываться для туристов
Посол РФ в Голландии: речи о возобновлении турпотоков между Россией и Нидерландами не идет
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нормальная визовая работа посольства России в Амстердаме восстанавливается, однако ограничения на посещение королевства россиянами остаются прежними, поэтому речи о возобновлении турпотока не идет, сообщил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
По его словам, Голландия сейчас присоединяется к списку стран, из которых РФ может принимать туристов, представителей деловых кругов, бизнеса, культуры, но им для въезда нужно будет иметь при себе результаты ПЦР-теста.
"В полной мере сохраняются ограничения на посещение Голландии российскими гражданами. До сих пор речь идет только о поездках дипломатов, официальных делегаций, спортсменов высокого уровня", — сказал Шульгин в ходе онлайн пресс-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня".
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что Россия с 9 ноября возобновляет
авиасообщение с рядом стран, включая Нидерланды.