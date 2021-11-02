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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211102/nerabochie-1757349152.html
В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября - РИА Новости, 02.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:15
2021-11-02T17:45
распространение коронавируса
общество
новгородская область
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.Из-за роста заболеваемости Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти получили право вводить их раньше и продлевать.В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Накануне в Новгородской области сообщили, что нерабочие дни продлят еще на неделю с сохранением заработной платы. Это первый регион, где прибегли к такой мере.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, новгородская область, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:15 02.11.2021 (обновлено: 17:45 02.11.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября

Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.

"Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение", — добавил он.

Из-за роста заболеваемости Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти получили право вводить их раньше и продлевать.
В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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