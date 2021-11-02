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В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней

В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней - РИА Новости, 02.11.2021

В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября, если не удастся стабилизировать ситуацию по РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:27

2021-11-02T11:27

2021-11-02T11:27

распространение коронавируса

общество

ульяновская область

владимир путин

алексей русских

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября, если не удастся стабилизировать ситуацию по коронавирусу."Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости", - сказал Русских во вторник на заседании штаба по развитию региона.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.В Ульяновской области лабораторно подтверждено 96 294 случая заражения, в том числе 585 за последние сутки, скончались 3053 человека с COVID-19, выздоровели 85 016 человек.

ульяновская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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