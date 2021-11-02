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В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней - РИА Новости, 02.11.2021
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября, если не удастся стабилизировать ситуацию по РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:27
2021-11-02T11:27
распространение коронавируса
общество
ульяновская область
владимир путин
алексей русских
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября, если не удастся стабилизировать ситуацию по коронавирусу."Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости", - сказал Русских во вторник на заседании штаба по развитию региона.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.В Ульяновской области лабораторно подтверждено 96 294 случая заражения, в том числе 585 за последние сутки, скончались 3053 человека с COVID-19, выздоровели 85 016 человек.
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общество, ульяновская область, владимир путин, алексей русских, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:27 02.11.2021
 
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней

Губернатор Ульяновской области Русских допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября, если не удастся стабилизировать ситуацию по коронавирусу.
"Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости", - сказал Русских во вторник на заседании штаба по развитию региона.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.
В Ульяновской области лабораторно подтверждено 96 294 случая заражения, в том числе 585 за последние сутки, скончались 3053 человека с COVID-19, выздоровели 85 016 человек.
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