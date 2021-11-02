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https://ria.ru/20211102/neft-1757314973.html
Bank of America спрогнозировал нефть по 120 долларов за баррель в 2022 году
Bank of America спрогнозировал нефть по 120 долларов за баррель в 2022 году - РИА Новости, 02.11.2021
Bank of America спрогнозировал нефть по 120 долларов за баррель в 2022 году
Bank of America Corp. (BofA) повысил прогноз цены нефти марки Brent до 120 долларов за баррель в середине 2022 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:50
2021-11-02T10:49
экономика
bank of america
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Bank of America Corp. (BofA) повысил прогноз цены нефти марки Brent до 120 долларов за баррель в середине 2022 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на BofA.В банке указали, что глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, и это ускорило восстановление цен эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, до прежних высоких значений.Кроме того, рост спроса на бензин наряду с дизельным и авиационным топливом в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить подорожание нефти в 2022 году.Bank of America Corp., основанный в 1904 году, — это многопрофильный финансовый институт. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
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экономика, bank of america, brent, цены на нефть
08:50 02.11.2021 (обновлено: 10:49 02.11.2021)
 
Bank of America спрогнозировал нефть по 120 долларов за баррель в 2022 году

Bank of America ожидает цену нефти Brent в 120 долларов за баррель в середине 2022 года

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Matthew Brown
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Bank of America Corp. (BofA) повысил прогноз цены нефти марки Brent до 120 долларов за баррель в середине 2022 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на BofA.

"Bank of America ожидает, что к концу июня 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель", — отмечается на сайте агентства.

В банке указали, что глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, и это ускорило восстановление цен эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, до прежних высоких значений.
Кроме того, рост спроса на бензин наряду с дизельным и авиационным топливом в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить подорожание нефти в 2022 году.
Bank of America Corp., основанный в 1904 году, — это многопрофильный финансовый институт. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
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ЭкономикаBank of AmericaBrentЦены на нефть
 
 
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