https://ria.ru/20211102/neft-1757314973.html

Bank of America спрогнозировал нефть по 120 долларов за баррель в 2022 году

Bank of America спрогнозировал нефть по 120 долларов за баррель в 2022 году - РИА Новости, 02.11.2021

Bank of America спрогнозировал нефть по 120 долларов за баррель в 2022 году

Bank of America Corp. (BofA) повысил прогноз цены нефти марки Brent до 120 долларов за баррель в середине 2022 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T08:50

2021-11-02T08:50

2021-11-02T10:49

экономика

bank of america

brent

цены на нефть

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Bank of America Corp. (BofA) повысил прогноз цены нефти марки Brent до 120 долларов за баррель в середине 2022 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на BofA.В банке указали, что глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, и это ускорило восстановление цен эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, до прежних высоких значений.Кроме того, рост спроса на бензин наряду с дизельным и авиационным топливом в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить подорожание нефти в 2022 году.Bank of America Corp., основанный в 1904 году, — это многопрофильный финансовый институт. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

https://ria.ru/20211025/neft-1756152033.html

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экономика, bank of america, brent, цены на нефть