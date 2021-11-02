https://ria.ru/20211102/navalnyy-1757357540.html

США и Британию не волнует здоровье Навального, заявил постпред при ОЗХО

США и Британию не волнует здоровье Навального, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 02.11.2021

США и Британию не волнует здоровье Навального, заявил постпред при ОЗХО

Здоровье Алексея Навального не волнует США и Британию, для них главное – политизация всего дела, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:49

2021-11-02T12:49

2021-11-02T13:03

в мире

сша

великобритания

алексей навальный

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

россия

госпитализация алексея навального

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Здоровье Алексея Навального не волнует США и Британию, для них главное – политизация всего дела, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.Шульгин сообщил, что ранее в этом году на сессии ОЗХО ему больше часа не давали возможности выступить с ответным демаршем на претензии к России относительно дела Навального, в частности, на демарш к российской стороне.По его словам, новые обвинения западных стран в ОЗХО в адрес России являются осознанной компанией по дискредитации РФ."Наглядно получено еще одно свидетельство того, что суета, затеянная западными странами в ОЗХО, это не что иное, как политическая акция с тем, чтобы скрыть следы спланированной западными спецслужбами операции против Российской Федерации", - сказал Шульгин в ходе онлайн пресс-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня"."Приводили различные предлоги процедурного характера, ссылки на то, что в зале нет болгарского посла, без которого такое обсуждение невозможно. В конечном итоге я спросил у представителей США и Британии - они особенно выбивались из сил: так вы встревожены или нет по поводу этого дела? Вы же подписались под этим заявлением, вы участвуете в этом демарше, неужели вы не хотите заслушать то, что есть сказать российскому представителю?", - сказал дипломат.По его словам, британский и американский представители "пожали плечами" и сказали "отправить по почте".Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211021/demarsh-1755626071.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

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в мире, сша, великобритания, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия, госпитализация алексея навального, замена условного срока навального