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В Москве выявили 50 тысяч нарушений масочного режима на транспорте за месяц
В Москве выявили 50 тысяч нарушений масочного режима на транспорте за месяц - РИА Новости, 02.11.2021
В Москве выявили 50 тысяч нарушений масочного режима на транспорте за месяц
В метро, наземном и железнодорожном транспорте Москвы в октябре зафиксировали более 50 тысяч нарушений масочного режима, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:30
2021-11-02T09:30
2021-11-02T09:38
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В метро, наземном и железнодорожном транспорте Москвы в октябре зафиксировали более 50 тысяч нарушений масочного режима, сообщил журналистам во вторник руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."В октябре мы зафиксировали более 50 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом числа зараженных коронавирусом мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на всем транспортном комплексе Москвы", - рассказал Султанов.Он отметил, что контроль масочного режима осуществляется ежедневно, а в объявленные нерабочими дни за его соблюдением в московском транспорте следят не менее 1,5 тысячи контролеров.По словам Султанова, в сентябре "Организатор перевозок" выявил 40 тысяч нарушителей масочного режима в транспорте столицы. Штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей.
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09:30 02.11.2021 (обновлено: 09:38 02.11.2021)
В Москве выявили 50 тысяч нарушений масочного режима на транспорте за месяц
Более 50 тысяч нарушений масочного режима на транспорте выявили в Москве в октябре