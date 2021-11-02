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"Россия сегодня" получила две награды конкурса MarCom Awards
"Россия сегодня" получила две награды конкурса MarCom Awards - РИА Новости, 02.11.2021
"Россия сегодня" получила две награды конкурса MarCom Awards
Медиагруппа "Россия сегодня" завоевала сразу две награды престижного международного конкурса MarCom Awards. Платиновой награды был удостоен проект "Путешествие... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:06
2021-11-02T20:06
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" завоевала сразу две награды престижного международного конкурса MarCom Awards. Платиновой награды был удостоен проект "Путешествие в недра Сибири: как добывают нефть будущего". "Золото" жюри присудило креативному принту на футболках, изготовленных к 80-летию Совинформбюро, преемником которого является медиагруппа.В нативном медиапроекте "Путешествие в недра Сибири: как добывают нефть будущего", созданном при участии компании "Газпром нефть", Дирекция медиадизайна "России сегодня" с помощью экспертов компании рассказала о различиях "трудной" и "легкой" нефти, наглядно проиллюстрировала инновации в нефтедобыче и постаралась ответить, почему разработка баженовской свиты станет шагом вперед для российской энергетики. Спецпроект был размещен на флагманском сайте медиагруппы "Россия сегодня" ria.ru.На футболках, выпущенных к 80-летию Совинформбюро, отображены все важнейшие новости, которые выпускались на лентах медиагруппы "Россия сегодня" за многолетнюю историю работы: от водружения флага над рейхстагом до выпуска вакцины от Covid-19, от Олимпиады 80 – до Олимпиады 2014, от полета Ю. Гагарина в космос до ноги бога Акинфеева в ЧМ по футболу 2018.Награда MarCom Awards присуждается за выдающиеся достижения в области маркетинга и коммуникаций, а также за творческий подход и усердный труд. Конкурс проводится ежегодно Ассоциацией профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP). Каждый год в нем принимают участие более 6000 компаний со всего мира."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Новости
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60
новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня"
20:06 02.11.2021
 

"Россия сегодня" получила две награды конкурса MarCom Awards

Снимок экрана с текстом о присуждении награды МИА Россия Сегодня в международном конкурсе MarCom Awards
Снимок экрана с текстом о присуждении награды МИА Россия Сегодня в международном конкурсе MarCom Awards
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" завоевала сразу две награды престижного международного конкурса MarCom Awards. Платиновой награды был удостоен проект "Путешествие в недра Сибири: как добывают нефть будущего". "Золото" жюри присудило креативному принту на футболках, изготовленных к 80-летию Совинформбюро, преемником которого является медиагруппа.
В нативном медиапроекте "Путешествие в недра Сибири: как добывают нефть будущего", созданном при участии компании "Газпром нефть", Дирекция медиадизайна "России сегодня" с помощью экспертов компании рассказала о различиях "трудной" и "легкой" нефти, наглядно проиллюстрировала инновации в нефтедобыче и постаралась ответить, почему разработка баженовской свиты станет шагом вперед для российской энергетики. Спецпроект был размещен на флагманском сайте медиагруппы "Россия сегодня" ria.ru.
© РИА Новости Медиагруппа "Россия сегодня"
Медиагруппа Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости
Медиагруппа "Россия сегодня"
На футболках, выпущенных к 80-летию Совинформбюро, отображены все важнейшие новости, которые выпускались на лентах медиагруппы "Россия сегодня" за многолетнюю историю работы: от водружения флага над рейхстагом до выпуска вакцины от Covid-19, от Олимпиады 80 – до Олимпиады 2014, от полета Ю. Гагарина в космос до ноги бога Акинфеева в ЧМ по футболу 2018.
Награда MarCom Awards присуждается за выдающиеся достижения в области маркетинга и коммуникаций, а также за творческий подход и усердный труд. Конкурс проводится ежегодно Ассоциацией профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP). Каждый год в нем принимают участие более 6000 компаний со всего мира.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
Новости агентстваРИА НовостиМИА "Россия сегодня"
 
 
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