"Россия сегодня" получила две награды конкурса MarCom Awards
Снимок экрана с текстом о присуждении награды МИА Россия Сегодня в международном конкурсе MarCom Awards
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" завоевала сразу две награды престижного международного конкурса MarCom Awards. Платиновой награды был удостоен проект "Путешествие в недра Сибири: как добывают нефть будущего". "Золото" жюри присудило креативному принту на футболках, изготовленных к 80-летию Совинформбюро, преемником которого является медиагруппа.
В нативном медиапроекте "Путешествие в недра Сибири: как добывают нефть будущего", созданном при участии компании "Газпром нефть", Дирекция медиадизайна "России сегодня" с помощью экспертов компании рассказала о различиях "трудной" и "легкой" нефти, наглядно проиллюстрировала инновации в нефтедобыче и постаралась ответить, почему разработка баженовской свиты станет шагом вперед для российской энергетики. Спецпроект был размещен на флагманском сайте медиагруппы "Россия сегодня" ria.ru.
На футболках, выпущенных к 80-летию Совинформбюро, отображены все важнейшие новости, которые выпускались на лентах медиагруппы "Россия сегодня" за многолетнюю историю работы: от водружения флага над рейхстагом до выпуска вакцины от Covid-19, от Олимпиады 80 – до Олимпиады 2014, от полета Ю. Гагарина в космос до ноги бога Акинфеева в ЧМ по футболу 2018.
Награда MarCom Awards присуждается за выдающиеся достижения в области маркетинга и коммуникаций, а также за творческий подход и усердный труд. Конкурс проводится ежегодно Ассоциацией профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP). Каждый год в нем принимают участие более 6000 компаний со всего мира.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".