https://ria.ru/20211102/nagradili-1757458046.html

Полицейского, спасшего девушку из-под колес пьяного водителя, наградили

Полицейского, спасшего девушку из-под колес пьяного водителя, наградили - РИА Новости, 02.11.2021

Полицейского, спасшего девушку из-под колес пьяного водителя, наградили

Инспектор дорожно-патрульной службы сержант полиции Андрей Вакуленко, который спас девушку из-под колес пьяного водителя, но сам был травмирован мчащимся... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T21:27

2021-11-02T21:27

2021-11-02T21:58

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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Инспектор дорожно-патрульной службы сержант полиции Андрей Вакуленко, который спас девушку из-под колес пьяного водителя, но сам был травмирован мчащимся автомобилем во Владивостоке, награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.Торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград за проявленные при спасении людей мужество и героизм, которыми были отмечены сотрудники полиции, в режиме видеоконференции провел министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В мероприятии приняли участие представители подразделений из разных регионов РФ. На видеосвязь поочередно выходили регионы, во Владивостоке награду вручили инспектору ДПС, который спас 18-летнюю девушку из-под колес автомобиля."Временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Приморскому краю полковник полиции Эдуард Хавабу вручил сержанту полиции Андрею Вакуленко медаль МВД России "За смелость во имя спасения", - говорится в сообщении.По словам главы МВД РФ, которые приводятся в сообщении, "служба в полиции – не просто работа" и в любой ситуации полицейский должен прийти на помощь попавшим в беду. "Для этого мало быть профессионалом. Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным", - сказал Колокольцев.Ранее сообщалось, что весной прошлого года полицейские оформляли ДТП, когда водитель мимо проезжающей Toyota Wish не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями и выехал на тротуар, на его пути была 18-летняя пассажирка одной из попавших в аварию иномарок. Инспектор ДПС младший сержант полиции Андрей Вакуленко оттолкнул девушку в сторону и сам получил травмы. Было установлено, что водитель Toyota Wish был пьян, его привлекли к административной ответственности.

https://ria.ru/20210922/perm-1751340555.html

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происшествия, приморский край, владимир колокольцев, россия