https://ria.ru/20211102/nachalova-1757332183.html
Отца Началовой выписали из больницы
Отца Началовой выписали из больницы - РИА Новости, 02.11.2021
Отца Началовой выписали из больницы
Отца Юлии Началовой Виктора выписали из больницы, сообщила пиар-агент Анна Исаева. Ранее его госпитализировали с подозрением на коронавирус. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:21
2021-11-02T11:21
2021-11-02T11:21
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Отца Юлии Началовой Виктора выписали из больницы, сообщила пиар-агент Анна Исаева. Ранее его госпитализировали с подозрением на коронавирус.СМИ отмечали, что состояние Началова было средней тяжести. Он провел в больнице около двух недель.Супруга Таисия пока не прокомментировала состояние его здоровья. Вместе они воспитывают внучку Веру Алдонину после смерти Юлии Началовой. Певица умерла в 2019 голу из-за остановки сердца в результате воспалительного процесса.
https://ria.ru/20210812/nachalova-1745505888.html
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знаменитости, юлия началова
Отца Началовой выписали из больницы
Отца Началовой выписали из больницы после госпитализации с подозрением на коронавирус