https://ria.ru/20211102/nachalova-1757332183.html

Отца Началовой выписали из больницы

Отца Началовой выписали из больницы - РИА Новости, 02.11.2021

Отца Началовой выписали из больницы

Отца Юлии Началовой Виктора выписали из больницы, сообщила пиар-агент Анна Исаева. Ранее его госпитализировали с подозрением на коронавирус. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:21

2021-11-02T11:21

2021-11-02T11:21

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юлия началова

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Отца Юлии Началовой Виктора выписали из больницы, сообщила пиар-агент Анна Исаева. Ранее его госпитализировали с подозрением на коронавирус.СМИ отмечали, что состояние Началова было средней тяжести. Он провел в больнице около двух недель.Супруга Таисия пока не прокомментировала состояние его здоровья. Вместе они воспитывают внучку Веру Алдонину после смерти Юлии Началовой. Певица умерла в 2019 голу из-за остановки сердца в результате воспалительного процесса.

https://ria.ru/20210812/nachalova-1745505888.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, юлия началова