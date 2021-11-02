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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211102/myasnikov-1757455290.html
Мясников развеял популярный миф о коронавирусе
Мясников развеял популярный миф о коронавирусе - РИА Новости, 02.11.2021
Мясников развеял популярный миф о коронавирусе
Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал в Telegram-канале пост, в котором предположил, почему мифы о вакцинации против коронавируса пользуются большой РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:56
2021-11-02T21:39
распространение коронавируса
общество
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михаил мурашко
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россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал в Telegram-канале пост, в котором предположил, почему мифы о вакцинации против коронавируса пользуются большой популярностью.По мнению эксперта, все доводы противников вакцинации — "вопиющая безграмотность и словоблудие". При этом он отметил, что многие люди верят в это.Сомневающимся в необходимости вакцинации он напомнил, что на сегодняшний день ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин."Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? &lt;...&gt; Или опять мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"?" — написал медик. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а тяжелое течение болезни у вакцинированных встречается менее чем в 0,03 процента случаев. Погибают от COVID-19 в основном те, кто не сделал прививку, — по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более двух процентов ранее получивших вакцину.
https://ria.ru/20211009/kovid-1753827939.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
20:56 02.11.2021 (обновлено: 21:39 02.11.2021)
 
Мясников развеял популярный миф о коронавирусе

Врач Мясников объяснил, почему не стоит верить в теории противников вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал в Telegram-канале пост, в котором предположил, почему мифы о вакцинации против коронавируса пользуются большой популярностью.
По мнению эксперта, все доводы противников вакцинации — "вопиющая безграмотность и словоблудие". При этом он отметил, что многие люди верят в это.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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Мясников объяснил, почему привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию
Сомневающимся в необходимости вакцинации он напомнил, что на сегодняшний день ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин.
"Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? <...> Или опять мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"?" — написал медик.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а тяжелое течение болезни у вакцинированных встречается менее чем в 0,03 процента случаев. Погибают от COVID-19 в основном те, кто не сделал прививку, — по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более двух процентов ранее получивших вакцину.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоАнна ПоповаРоссияКоронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)
 
 
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